麻疹感染新增3病例 1本土及2境外移入

衛生福利部疾病管制署8日公布新增3名麻疹病例，其中一例為本土，另兩例為境外移入，疾管署並公布3起個案在可傳染期間活動史，呼籲民眾若在同時段也曾出入相關場所，請自主健康管理18天。（衛生福利部疾病管制署提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月8日

（中央社記者王朝鈺台北8日電）新增3名麻疹確定病例，包括北部20餘歲女性為1月16日越南境外移入個案（北部30餘歲男性）接觸者；另2例為北部30餘歲男性及7歲女童，近期分別自越南海防市及菲律賓馬尼拉返國。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿表示，3人於1月27日到2月2日間陸續發病，出疹日介於1月28日到2月4日。

疾管署說，衛生單位已掌握本土個案接觸者共238人、越南及菲律賓境外移入個案接觸者分別有60及125人，個案在可傳染期間都曾搭大眾交通運輸或出入公共場所，民眾如果在同時段也曾出入相關場所，請自主健康管理18天；如果有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽與紅疹等麻疹前驅症狀，應配戴口罩盡快就醫並告知接觸史。

疾管署表示，國內今年累計11例麻疹確定病例，其中8例為境外移入病例（感染國家為越南及菲律賓各4例）、3例為國內感染。

疾管署說，越南自去年12月疫情上升，去年累計病例數為前年10倍以上，主要發生在河內、胡志明市等大城市及北部山區省份；胡志明市今年第3週已累計2000例通報，河內市今年截至1月29日已累計64例。

另外，菲律賓今年截至1月26日，全國已通報超過1800例病例，26例死亡，病例數較去年同期增加7成，菲律賓已宣布首都區、呂宋區及東維薩亞斯（Eastern Visayas）發生大規模疫情。

疾管署說，麻疹傳染力強，民眾應按時帶幼兒接種「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗」（MMR），避免帶未滿一歲或未接種疫苗的幼兒到越南、菲律賓等麻疹流行地區；如果需攜6個月以上、未滿一歲嬰兒前往，可在出發前帶幼兒自費接種一劑MMR疫苗，自麻疹流行地區返國後如果有疑似症狀，應戴口罩盡快就醫及告知旅遊史。

麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，常見症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎與咳嗽，及發燒3到4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。（編輯：李明宗）1080208