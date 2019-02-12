流感重症人數5年同期次高 疫情估再燒2週

疾管署12日指出，本流感季重症個案高達475人，是近5年同期第二高，流感疫情恐延燒至2月底。圖為民眾戴上口罩預防流感。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北12日電）疾管署今天指出，今年受惠暖冬，春節類流感就診約10萬人次，比去年同期減少2成，但本流感季重症個案高達475人，是近5年同期第二高，流感疫情恐延燒至2月底，民眾不可輕忽。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍今天在疫情週報中表示，2日至10日的春節期間，門、急診類流感就診人次共10萬88人次，比原本推估的11.5萬至13.4萬人次低。

劉定萍指出，2日至11日期間共新增69例流感併發重症病例，以H1N1共48例最多、占70%，患者以50至64歲、65歲以上，共占80%；另新增8例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於56歲至98歲，均有慢性病史。

疾管署防疫醫師林詠青表示，本次流感併發重症個案當中，有2名年紀較小的幼童，兩人都沒有接種流感疫苗，並因流感併發腦炎導致重症。

其中，有一名家住南部的2歲女童，1月下旬出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等類似感冒症狀，隔天開始腹瀉、嘔吐、抽搐，住院一週後症狀改善，目前已經出院；另一名是家住北部的4歲男童，日前出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，後來又出現手部顫抖、意識改變，目前仍住院治療當中。

疾管署副署長羅一鈞指出，今年受惠暖冬，春節流感就診人次比去年少2成，但根據疾管署統計，去年10月起至今的流感季，共累計475例流感併發重症病例，是近5年第二高，且流感疫情預計到2月底才會退燒，民眾不可輕忽。

羅一鈞提醒，近期出現多例流感併發腦炎導致重症的幼童，年齡分布在2歲至12歲，呼籲家長特別注意孩子的衛生習慣，一旦出現流感症狀又有全身抽搐、意識改變等症狀，很可能就是腦炎徵兆，死亡率高達30%且病程快速，短短1到2天內就可能惡化，務必盡速送醫。（編輯：戴光育）1080212