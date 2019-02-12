別以為喝2瓶啤酒沒什麼 腦部就像整晚沒睡

（中央社記者張茗喧台北12日電）有人認為小酌幾杯沒什麼，只要沒超過酒測值就能照常開車，其實大錯特錯。醫師表示，2瓶啤酒下肚，腦部和整晚沒睡一樣疲勞，酒精會傷及腦部導致大腦萎縮，嚴重甚至可能失智。

媒體報導，法務部擬以酒測值每公升0.75mg作為酒駕殺人罪與一般公共危險罪的門檻，引發各界討論。

很多人都知道酒後不開車，但喝酒會對腦部造成什麼影響，卻不是人人都明白。

馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱今天受訪時表示，酒精下肚後，會透過胃部吸收並送到肝臟代謝，肝臟代謝不完的酒精就會送到腦部，酒精進入腦部後會強化「抑制神經」，抑制人的理性功能，讓人平靜、想睡覺，但喝多了則會造成反效果，使人變得亢奮。

方俊凱表示，根據現行酒測值標準，2瓶啤酒下肚就會超過0.25mg標準，這時腦部就會感到疲勞，就像是一整個晚上都沒睡覺，加上台灣人愛拚酒，經常在短時間內猛灌2、3瓶啤酒，肝臟根本來不及代謝，對腦部影響更大。

方俊凱指出，酒精對於腦部的影響，最初可能只是注意力不集中，漸漸會無法注意到身旁的人在做什麼，再嚴重一點可能會忘記怎麼過馬路、忘記踩煞車，最糟糕的就是想睡覺，因此酒後開車自然容易出車禍。

他解釋，代謝酒精的速度之所以因人而異，主要是酒精必須透過體內的酵素「脫氫酶」分解成二氧化碳和水，但每個人體內的酵素濃度不同，代謝速度也不同。

過去研究顯示，華人代謝酒精的速度本來就比西方人來得慢，而體內酵素濃度低的人，代謝速度就更慢，因而出現許多前一天喝酒、隔天才被抓的「隔夜酒」超標案例。方俊凱說，他還曾遇過患者喝完酒的48小時過後，仍然被驗出酒測值超標，這很可能就是本身代謝慢又喝太多的後果。

除了酒後駕車恐傷及他人，喝酒本身還會傷及腦部。方俊凱強調，每天喝1到2瓶啤酒或是1到2杯烈酒，短短半年就可能對腦部造成傷害，長久下來會導致大腦萎縮，嚴重還可能導致失智症。

「腦袋都喝到壞掉了，當然很難認真思考」，方俊凱說，馬偕一年收治超過300名酒癮者，很多酒癮者早已喝上癮，不斷重複酒駕、挨罰，還是無法控制地繼續喝，不僅傷害他人寶貴性命，也傷害自身健康，若是身旁家人、朋友已經到了必須天天喝酒，沒人揪也想喝的狀況，應儘速就醫治療酒癮。

方俊凱認為，若修法將酒測值超標認定為殺人罪，或許有點太過強烈，但也反映民眾對於酒後駕車的厭惡感已經到了很難容忍的地步，建議政府應強制終身吊銷酒駕慣犯的駕照，規定連車都不能買，避免酒駕致死事件再次發生。（編輯：方沛清）1080212

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