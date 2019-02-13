台商菲律賓出差染麻疹 春節期間曾搭北捷

（中央社記者張茗喧台北13日電）疾管署今天宣布新增一名境外移入麻疹病例，患者是北部30多歲男性台商，日前到菲律賓出差感染麻疹，回台後曾在春節連假的可傳染期間多次搭乘台北捷運，呼籲民眾提高警覺。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此訊息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，這名個案1月到菲律賓馬尼拉市近郊的阿拉邦出差一週，回國後2月2日出現發燒及喉嚨痛症狀就醫。

隨後因症狀未改善且2月5日全身出疹，6日再次就醫，經通報檢驗確診，立即住院隔離，2月9日已好轉並出院。

羅一鈞指出，由於個案的可傳染期間正好是春節連假，曾多次出入台北捷運、內湖咖啡廳、餐廳以及新北市新店碧潭風景區等地，接觸的公司同事、親友、商店員工約127人，將持續監測至2月27日。

羅一鈞提醒，曾於這段期間內出入相關場所的民眾務必提高警覺，從最後接觸日起自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

根據疾管署統計，國內今年截至目前累計12例麻疹確定病例，其中9例為境外移入病例，感染國家為菲律賓5例、越南4例，3例國內感染。

值得注意的是，菲律賓今年截至2月9日，全國麻疹個案已超過4300例，比去年同期增加122%，共造成70例死亡，病例數逼近去年整年的5120例，病例主要發生於首都馬尼拉、卡拉巴松區、呂宋區、西維薩亞斯及北民答那峨。

羅一鈞說，菲國近年疫苗接種率逐年下降，2016及2017年分別僅有75%及60%，2018年恐因登革熱疫苗副作用事件影響而更低，菲國已展開兒童疫苗接種活動。

羅一鈞強調，目前為麻疹好發季節，民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至菲律賓、越南等麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。（編輯：黃世雅）1080213