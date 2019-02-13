專騙老人買劣質藥酒 冒牌中醫師遭判刑

（中央社記者江俊亮嘉義市13日電）自稱「陳中醫師」的陳姓男子組成詐騙集團，由5名手下輪流向年老患者搭訕，引誘老人掏大筆金錢購買劣質鹿茸藥酒，今天被嘉義地方法院依違反藥事法判處有期徒刑2年6月。

判決書指出，陳姓男子自稱「中醫師」，在嘉義縣梅山鄉租屋做為行騙據點，專門鎖定飽受慢性病所苦的老人為詐騙對象，再以高價兜售劣質鹿茸藥酒，許多老人喝了藥酒之後，病情非但未見好轉，反而添加病痛。

陳姓男子自104年5月起，就招募5名「外務」為手下，分別在梅山公園、竹崎公園、古坑服務區等景點搭訕老年患者，以「剛好」要到梅山看「陳中醫師」為由，邀約誘騙老人前往陳姓男子租屋處。

「外務」將被害人帶到陳男租屋處後，就掏出新台幣數萬元假裝購買鹿茸藥酒，讓被害人信以為真，再由「陳中醫師」裝模作樣為老人把脈診療，伺機推銷鹿茸，隨後拿出整支新鮮鹿茸讓被害人觀看，再趁入內切片之際，以劣質鹿茸掉包。

判決書指出，陳姓男子等人以此手法行騙，詐騙金額從4萬4400元至14萬5000元不等，不過被告陳姓男子卻在偵查庭上否認假冒中醫師、泡製藥酒和宣稱療效。

為此，法官傳喚多名證人，拆穿陳姓被告說詞，且以陳姓被告犯後虛應故事、未曾悔悟，判處有期徒刑2年6月；4名「外務」分別判處1年2月至1年10月徒刑，另一人無罪。（編輯：李亨山）1080213