情人節蔡總統曬愛貓照：只要有愛就是好日子

愛貓的總統蔡英文以想想與阿才雙眼互相凝視的照片表示，只要有愛就是好日子。（圖取自蔡英文LINE帳號）

（中央社記者溫貴香台北14日電）今天是西洋情人節，愛貓的總統蔡英文以想想與阿才雙眼互相凝視的照片表示，只要有愛就是好日子。

蔡總統上午在LINE發文表示，今天是西洋情人節想想和阿才一起，向各位好朋友們說聲情人節快樂！無論是和朋友、家人或情人共度，希望大家都有美好的一天。

行政院長蘇貞昌也在LINE發文，秀出他與夫人詹秀齡穿著紅色的服裝，兩人比出愛心手勢的照片。蘇貞昌表示，農產品外銷創20年新高，「空前的農產品外銷，猶如你在我心的重量」。向妻子示愛、耍浪漫。

蘇貞昌表示，賣得出去農產品，只有你是非賣品，在這特別的一天遇見特別的人，他連政府達成的「農產外銷史上最高」這件事都可以用來示愛，「相信你一定也可以」。

蔡總統昨天晚間在臉書與社群平台，分享農產品外銷打破3項紀錄的好消息，分別是外銷出口達54.7億美元，20年來新高；生鮮水果外銷1億3000萬美元，近5年成長25%；農產品出口到中國金額12.6億美元，成長23.2%。（編輯：趙蔚蘭）1080214