汽油下週估漲6角 98無鉛每公升30.5元

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）依中油浮動油價調整機制估算，預估下週98無鉛汽油衝破30元大關，每公升新台幣30.5元。不過，中油為了維持亞鄰地區最低價，實際調整金額依中油17日公布為準。

依浮動油價調整機制，預估下週汽、柴油零售價格每公升將各調漲0.6元和0.1元。如依預估，92無鉛汽油每公升27元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24.8元。

不過，中油汽油稅前價格以亞鄰各國包含韓國、日本、新加坡及香港當週稅前最低價做為浮動油價調整的上限，因此為維持亞鄰最低價，實際調整金額依中油17日中午12時公布為準。

汽油每公升本週原應調整0.5元，為了維持亞鄰最低價，先由中油吸收，未來將於降價時減少吸收金額。

本週國際油價受到石油輸出國家組織（OPEC）減產，其中，沙烏地阿拉伯更超額減產，及美國制裁委內瑞拉、伊朗石油出口影響，導致本週國際油價走揚。

根據中油官網，累算至2月13日的7D3B週均價為62.50美元，相較上週62.19漲0.31美元；台幣兌換美元為30.824元，較上週30.772貶值0.052元。（編輯：鄭雪文）1080214