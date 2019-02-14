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踹檢疫犬移民官調職 狗狗受驚嚇心理治療

最新更新：2019/02/14 13:03
高雄國際機場9日發生檢疫犬遭移民官腳踹事件，陳姓移民官14日確定調職，檢疫犬Jenna先休假，接受動物行為療程治療。圖為檢疫犬執勤。（中央社檔案照片）
高雄國際機場9日發生檢疫犬遭移民官腳踹事件，陳姓移民官14日確定調職，檢疫犬Jenna先休假，接受動物行為療程治療。圖為檢疫犬執勤。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄14日電）高雄機場防檢局檢疫犬遭移民署陳姓移民官腳踹，全案移送移民署調查，今天確定調職；受驚嚇的2歲檢疫犬Jenna先休假，防檢局與獸醫安排動物行為療程治療，應可恢復往日健康。

移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊長蔡英傑昨天帶著陳男出面鞠躬道歉。他今天受訪表示，部屬不當行為已報請移民署調查，決議對陳男進行懲處，正待移民署人事命令，但確定會調離機場。

蔡英傑表示，部屬雖然對狗有恐懼感，但也不應做出不恰當的舉動，事後已認錯和懊悔。

防檢局高雄分局防檢疫人員針對防堵非洲豬瘟勤務，自新竹分局爭取到高雄執勤的Jenna被踢都感到不捨。Jenna的領犬員鍾凱名說，Jenna本來就膽小，事發隔天出現膽怯狀況，對聲音及人類的動作更加敏感。上午有多位防檢疫人員陸續探望安撫Jenna。

高雄市獸醫師公會理事長高振庸受委託檢查Jenna健康狀況，他受訪表示，目前Jenna先休勤，建議安排讓牠休假3到5天，由獸醫師安排動物行為療程治療，應可恢復往日健康。

對於外界擔心Jenna會不會因此受傷害不能執勤或失去往日健康，高振庸樂觀說「不會啦」，Jenna是隻約2歲的米格魯母犬，基礎條件不錯，沒有皮肉外傷，應該是心理受創，相信會恢復往日健康。

高振庸說，米格魯犬本來就較敏感，而Jenna的特質就較膽小，透過行為療程復健可望幫牠重建和恢復信心。

高雄市政府動保處已派員檢視受虐防疫犬，未發現受傷，如果犬隻受傷可依動保法罰新台幣1萬5000元到7萬5000元，沒有受傷也會開出勸導單。今天將約談陳男，調查是否涉虐犬隻過程。

任職高雄機場國境事務隊的陳姓科員，9日晚間11時多，因在童年時期曾被狗傷害過對狗有恐懼感，在與執勤中的Jenna靠近時抬起腳踹檢疫犬，讓Jenna受到驚嚇，全案經領犬員不捨揭露訊息，引來網友撻伐，陳男昨天出面道歉。(編輯:孫承武) 1080214

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