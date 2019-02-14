台東利卡夢梅之宴音樂祭 28日利嘉國小登場

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）創校逾百年的台東縣卑南鄉利嘉國小，1997年起在梅花盛開的季節舉辦「利卡夢梅之宴音樂祭」，今年立委劉櫂豪協助向中央爭取經費，將於2月28日舉行。

利嘉國小創立於1905年，是一所百年老校，學校位於台東市郊西南方山麓，背倚中央山脈的利嘉山，面向卑南溪沖積平原與廣闊的太平洋，遠眺綠島、蘭嶼，自然環境優美，後山連接利嘉林道，動植物資源相當多元豐富。

劉櫂豪表示，利嘉國小雖然全校師生不到百人，但是對於音樂的教育與陶冶不遺餘力，除了課程規劃一系列「藝術欣賞」活動外，每天課餘播放古典音樂，每週三也定為古典音樂欣賞日，讓音樂走進學童的心中，每年舉辦的梅樹露天音樂會，更讓孩童們實際感受音樂祭典的震撼與薰陶。

1997年起在梅花盛開的季節舉辦「利卡夢梅之宴音樂祭」吸引各地的樂迷共襄盛舉，已成為台東的音樂年度盛事。今年音樂祭邀請日本小提琴家庄司紗矢香（Sayaka Shoji）和俄國鋼琴家伊利亞‧拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy）搭檔演出小提琴與鋼琴二重奏。

劉櫂豪表示，他與立委陳瑩協助學校向文化部與原住民族委員會申請經費補助45萬元，協助音樂祭舉辦，並邀請各地的樂迷們一起來卑南鄉利嘉村的梅園欣賞年度音樂饗宴。（編輯：陳俊碩）1080214