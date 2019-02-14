敬老愛心卡新方案 中市：計程車補助比北市高

台中市敬老愛心卡新補助方案15日起正式實施，搭計程車每趟次將補助50點，參與計程車業者除原有的台灣大車隊外，還增加大都會車隊，後續還有其他車隊及車輛陸續上線，預期將可達6000輛以上。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年2月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市敬老愛心卡新補助方案將從15日起實施，有別於過去可以全額補助計程車費，新方案改為每趟次補助50元，交通局長葉昭甫今天說，已比台北市的每趟次17元還高。

葉昭甫指出，台中市敬老愛心卡每月補助1000點總額延續不變，讓長輩及身障者搭乘公車、國道客運及計程車。新補助方案15日凌晨0時起正式實施，在每月新台幣1000元點數不減少的前提下，維持原補助項目，搭計程車每趟次補助50點。

民進黨台中市議會黨團副總召邱素貞表示，明天起台中市敬老愛心卡搭乘計程車，由原本的全額補助，改為每趟次補助50元，其餘由自己負擔；看診部分，原本掛號費用是全額補助，現在只補助部分負擔50元，讓許多長輩相當不滿，服務處接到的抗議電話不斷，抱怨市長盧秀燕「為德不卒」。

葉昭甫表示，為讓敬老愛心卡搭乘計程車福利政策更周延公平，並擴大業者參與服務，使有限預算更有效運用，新補助方案在每月1000元點數不減少的前提下，維持原補助項目，搭計程車每趟次補助50點（元），已比台北市每趟次補助17元還高，如此福利政策才能夠長久延續。

葉昭甫指出，台中市敬老愛心卡每月有1000點（原住民1500點）額度，可免費搭乘台中市區公車，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣中部5縣市公路客運、起或迄點在台中的國道客運及計程車。

葉昭甫表示，計程車數由去年9月25日起實施的1500輛增加為逾3000輛上線服務，除了原有的台灣大車隊，還增加大都會車隊，後續仍會有其他車隊及車輛陸續上線，預期將可達6000輛以上，是原先上線服務車輛數的4倍，讓長者及身心障礙者搭車更方便。（編輯：李錫璋）1080214