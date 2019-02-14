台北燈節試燈 主燈豬寶變舞獅【圖輯】

2019台北燈節將於16日至24日舉行，西門町展區14日晚間試燈，主燈「百變豬寶亮晶晶」透過高畫素組合的LED彩幕，隨著音樂變身為機械獸及舞獅，燈光效果十足。中央社記者吳家昇攝 108年2月14日

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北燈節將於16日展開，主燈「百變豬寶」今晚試燈，隨著音樂響起，豬寶胸前的珠寶盒緩緩打開，在DJ RayRay打造的樂曲中，豬寶搖身一變成機械獸及充滿年味的舞獅。

台北燈節將於16日至24日在西門町一帶登場，主燈「百變豬寶亮晶晶」今晚試燈，透過550萬畫素組合的LED彩幕，讓豬寶可任意變換表情，而隨著音樂響起，豬寶胸前的珠寶盒緩緩升起、打開，赫見去年剛登上比利時電子音樂祭Tomorrowland的世界百大DJ RayRay。

在RayRay為豬寶量身打造的主題曲中，豬寶搖身一變，成為一隻酷炫的機械獸，再變成一隻充滿年味的舞獅，最後身上布滿主視覺的花紋，伴隨著小星星樂曲，與主題「台北台北亮晶晶，點亮夢想點亮心」相呼應。

「百變豬寶亮晶晶」主題燈在16日晚間7時燈節開幕後，每半小時展演一次，演出時間為3分鐘。

台北市長柯文哲晚間先到「心花怒放主題燈區」，並嘗試用Google助理「點燈」，對著手機呼叫Google助理後，對手機說「我要跟心花怒放說話」，再說「點亮心花怒放」，由主視覺設計的「心花怒放」燈座就此發光。

影片來源：中央社

2019台北燈節16日起將正式登場，西門町展區14日晚間進行試燈，主燈「百變豬寶亮晶晶」在民眾面前點亮，吸引民眾駐足觀賞。中央社記者吳家昇攝 108年2月14日

2019台北燈節16日起將登場，西門町展區14日晚間先行試燈，主燈「百變豬寶亮晶晶」透過高畫素組合的LED彩幕，隨著音樂變身為機械獸及舞獅，民眾紛紛掏出手機記錄精彩一刻。中央社記者吳家昇攝 108年2月14日

2019台北燈節西門町展區14日晚間試燈，主燈「百變豬寶亮晶晶」燈光效果十足。中央社記者吳家昇攝 108年2月14日

台北燈節主視覺與主燈操刀者為藝術家李明道，他說，心花怒放主題燈是首度將主視覺設計轉為燈飾，花燈由傳統師傅製作，加上用燈泡排成的TAIPEI，代表台北新舊融合面向，也象徵台北市是一個多元自由城市。

李明道說，每朵花都代表著夢想，每一顆燈泡都代表著台北市民，盼台北燈節所有人能聚集一起點燈祈福，讓夢想綻放。

柯文哲致詞時表示，今年已是第3年在西門町舉辦台北燈節，盼能讓台北燈節更國際化，笑說自己下午有到現場看過主燈「百變豬寶」，並安慰自己「看起來怪怪的都賣得很好」。

台北燈節共有4大燈區，分別為「主題燈區亮晶晶」、「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」、「友好城市亮晶晶」，包括來自各國塗鴉藝術家畫出一幅幅有趣塗鴉帳篷的「塗鴉夢想家的基地」、「東京迪士尼度假區35周年慶特別遊行」、「我愛佩佩豬」等展區。（編輯：方沛清）1080214

2019台北燈節16日將登場，西門町展區14日晚間進行試燈，由藝術家AKIBO李明道設計的「心花怒放亮晶晶」主視覺燈座，以傳統燈飾結合潮流燈泡字設計，象徵新舊融合。中央社記者吳家昇攝 108年2月14日

台北市長柯文哲（前左）14日晚間到台北西門町，出席2019台北燈節試燈活動，為16日即將登場的燈節宣傳造勢，並啟動燈節主燈「百變豬寶亮晶晶」。中央社記者吳家昇攝 108年2月14日

2019台北燈節即將登場，西門町展區14日晚間試燈，吸引大批民眾圍觀，拿出手機拍攝記錄燈光變化精彩呈現。中央社記者吳家昇攝 108年2月14日