好客民宿新書發表 帶你住好宿

台灣好客民宿協會秘書長朱家瑩（左4）出版著作「好客民宿50+」，書中記錄全台精選旅宿資訊，其中包含4家金門民宿，14日在金門舉辦發表會時，在地業者也出席共襄盛舉。中央社記者黃慧敏攝 108年2月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門民宿最美的風景是人，台灣好客民宿協會秘書長朱家瑩的「好客民宿50+」一書中記錄4家金門民宿。朱家瑩今天表示，下次到金門「不要問我推荐哪家民宿，看這本書就對了」。

戶外休閒資深記者出身的朱家瑩，2011年起擔任交通部觀光局好客民宿評選委員。她說，台灣有8000家合法民宿，其中1000家符合「乾淨、衛生、友善、親切、安心和素養」條件，由觀光局授予「好客民宿」認證。

朱家瑩去年4月與熱心的好客民宿業者成立「台灣好客民宿協會」，現在有70多個會員。朱家瑩嚴選協會裡優質民宿50家，出版「好客民宿50+」一書，新書發表會今天在金門縣水頭聚落「水調歌頭」民宿前廣場舉行，在地多家民宿業者共襄盛舉，金門國家公園管理處處長曾偉宏也帶領金管處人員前來捧場。

朱家瑩說，民宿1.0只是賣房間，2.0賣的是空間，3.0則是以主人的內涵與溫度為亮點。成功的民宿就是成為旅客的另一個家，民宿主人就是另一個朋友；住民宿，就如同到另一個朋友家玩。

金門有4家民宿名列「好客民宿50+」書中，有水頭聚落的「水調歌頭」及「談古說金」，以及珠山社區「校長的家」和「慢漫」。4家女主人與其他民宿業者下午齊聚一堂，共享金門美食並交流，用辦喜事的心情迎接新書。

水調歌頭女主人顏湘芬將民宿變成聚落的文藝據點，經常舉辦小型音樂會，邀請鄉親聆賞。她說，未來還計劃引進歐亞水獺案，號召水頭民宿業者一起加入拯救水獺的行列。

擁有倫敦政經學院高學歷的楊婉苓投入古厝，曾引起騷動。步入「慢漫」民宿中庭，立刻讓人感受到類似南洋又彷彿南歐的氣圍，「慢漫」民宿以托斯卡尼黃取代古厝白牆，硬梆梆的太師椅變成藤製沙發，讓人一改古厝冰冷冷的感覺。

「校長的家」是珠山小學創辦人薛崇武的古厝，在古厝長大的張淑瑛，對古厝有著特別的情感；客人一入住「校長的家」就得到註冊組報到，房間編號有「3年一班」、「4年一班」，充滿童趣。

不同於前3位民宿女主人是道地金門女兒，來自中國大陸的韋燕群在20年前跟著台灣老公移居金門，在建於乾隆年間的三落大厝裡經營起「談古說金」，她刻意保留古厝原貌，讓客人細細品味閩南傳統建築的風韻。

朱家瑩表示，由於對台灣地區各民宿瞭若指掌，常有朋友請她推荐民宿，從前她會請朋友到交通部觀光局台灣旅宿網搜尋，有了這本書，現在會請朋友從書中找答案就對了。（編輯：戴光育）1080214

台灣好客民宿協會秘書長朱家瑩嚴選協會裡優質民宿50家，出版「好客民宿50+」一書向大眾推廣介紹，14日在金門水調歌頭民宿前廣場舉行新書發表會。中央社記者黃慧敏攝 108年2月14日