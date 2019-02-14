華航機師罷工將落幕 綠委肯定交通部

（中央社記者陳俊華、王揚宇、劉冠廷台北14日電）華航機師罷工將落幕，民進黨立委管碧玲今天表示，華航必須回頭檢討勞資關係是否處理不當，但交通部打造溝通平台、次長王國材穩健態度，很值得肯定。

華航勞資雙方今天晚間約8時30分對外宣布達成共識，簽訂團體協約後就會正式宣布結束罷工。

民進黨立委管碧玲表示，在罷工行動前勞資關係是否處理不當，華航回頭還是要檢討；這次罷工過程選在年假中，且是無預告的罷工，算是非常激烈的行動，社會也引起很大的不滿、付出重大代價。

她說，在雙方緊張氣氛下，交通部打造溝通平台，交通部次長王國材穩健態度、不激化雙方，扮演平台又有好的引導，很值得肯定。

管碧玲說，剩下的問題就是華航內部檢討，以及罷工行使有沒有必要再考慮與公共利益有重大相關部分，是否有相關法律規範，會是未來的課題。整體來說，最後能和平落幕，「是很可喜的」，交通部掌握的就是飛安、讓旅客權益趕快恢復，表現值得肯定。

民進黨立委鄭寶清說，交通部這次處理得很好，因為這是很難協商的事，而交通部既是資方，又要維持中立的立場，最後由華航管理階層當資方代表去協商；協商完成後，社會對這件事也在反省，罷工要不要有預告期，因為參與談判是沒有錢領，還要提出主張讓社會支持才能往前走。對罷工落幕感到欣慰，工人運動往前一步，邁向雙贏。

民進黨立委葉宜津說，從這次談判可以看到中生代勇於任事，大家都很努力來協調罷工落幕，當然是好事一件；她要強調，乘客的權益與安全是最高的考量，顧客才是所有華航人最應重視的，希望從這次罷工中，大家學習到彼此尊重與體諒。

民進黨立委蔡易餘說，這次華航罷工來得很突然，協商也有很大的困難性，他認為罷工案的回頭思考，就應該讓華航盡量民營化，降低官股比例。

他說，這次參與罷工協商的人很多，即便工會提出紅眼談判，都願意參與或隨時掌握，完全展現內閣團隊解決事情的魄力，參與的每個人都很努力。

國民黨立法院黨團副書記長柯志恩表示，行政院的危機處理不及格，因為這次工會提出的不少問題，在罷工前就可以處理了，她不解為何要到這樣的地步，才要去解決，難道現在做成的協議，之前做不到嗎。她也說，很高興狀況結束了，但若不對華航體制做徹底的改造，這樣的事情還是會再發生。1080214