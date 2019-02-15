國際油價走揚 下週汽油估漲7角

依油價公式估算，18日起汽柴油將各調漲0.7元和0.3元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）石油減產導致本週國際油價走揚，依油價公式估算，下週汽柴油將各調漲0.7元和0.3元，98無鉛每公升為30.6元。不過，中油為了維持亞鄰地區最低價，實際調整金額依17日公布為準。

依浮動油價機制，預估下週汽、柴油零售價格每公升將各調漲0.7元和0.3元。如依預估，92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元。

根據依浮動油價機制，中油汽油稅前價格必須為亞鄰各國包含韓國、日本、新加坡及香港當週稅前最低價，做為油價調整的上限，因此，油價實際調整金額依中油17日中午12時公布為準。

雖美國去年12月零售銷售數據不如預期，但石油輸出國家組織（OPEC）減產發酵，沙烏地阿拉伯承諾3月起將擴大減產幅度，和委內瑞拉輸出原油量維持低檔，激勵本週國際油價本週走揚。

根據中油官網，累算至2月14日的7D3B週均價為63.10美元，較上週62.19上漲0.91美元；新台幣兌美元匯率30.826元，較上週30.772貶值0.054元。（編輯：鄭雪文）1080215