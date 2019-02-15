綠營質疑空氣變差 中市府：需考量雨量差異

台中市議會民進黨團15日在市議會召開記者會，指出台中市長盧秀燕選前高喊「市長換人、空氣換新」，但比較108年1月與107年1月的空氣品質，卻是變差了。中央社記者郝雪卿攝 108年2月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市議會民進黨團今天召開記者會質疑台中市長盧秀燕上任後，1月的空氣品質比去年同期更差；台中市政府則回應，如此說法有偏頗，須考量同時期降雨量的差異。

民進黨團總召李天生、書記長黃守達上午與同黨議員曾朝榮、陳淑華、賴佳微、何敏誠等人召開記者會，質疑盧秀燕選前高喊「市長換人、空氣換新」的政見，但比較今年1月與去年1月的空氣品質卻變差了。

李天生指出，盧秀燕上任後，空氣品質沒有改善，依據行政院環保署空品監測數據，104年前市長林佳龍上任時1月PM2.5月平均值32.6微克，107年卸任時大幅下降至17.6微克。，盧秀燕上任後，今年1月數據顯示PM2.5月平均值20.2微克，相較去年同期17.6微克，增加2.6微克，顯示「市長換人，空氣沒有換新」。

曾朝榮與陳淑華表示，盧秀燕上任後空污改善看不到具體成果，並且持續惡化中，可以預見未來4年，台中市空氣品質仍會是不良狀態，對於改善空污，毫無具體作為，防制空污政見淪為選舉騙人口號。

台中市政府環保局回應表示，這樣的說法有偏頗之虞，專業上比較特定時期的空氣品質，須考慮同時期降雨量差異。

環保局長吳志超指出，107年1月台中市下雨多達13天，累積雨量103.5mm；今年1月下雨僅4天，累積雨量13mm，這對空氣品質影響非常大。比較合理的是以106年1月跟今年1月比較，106年降雨天數2天，累積降雨量4mm，PM2.5為23.8微克；今年1月則是20.2微克，顯示今年1月空氣品質有進步。（編輯：翁翠萍）1080215