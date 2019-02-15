行銷高雄醫療觀光 任達華：多運動保健康

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄市長韓國瑜與港星任達華今天共同行銷高雄醫療觀光。經常來高雄健檢和打高爾夫球的任達華品嚐美食小吃，提醒只有身體健康一切才美好，要多運動多喝水保持健康。

任達華在高雄市觀光局人員陪同，安排品嘗位於苓雅區的「府城虱目魚」滷肉飯，享用老高雄知名傳統小吃「阿囉哈」滷味，隨後走訪高雄港畔由舊港埠倉庫改建的文創商品商場棧貳庫。

任達華在現場熱烈高呼「華哥」聲中上台致詞，他一再提醒要多運動多喝水保持健康，唯有健康才是一切，在5、6年來到高雄健檢和打高爾夫球，最常到愛河閒逛，也最喜歡木瓜牛奶等高雄的很多小吃。

高雄市政府邀集長庚、高醫和阮綜合等多家醫院，在長庚高雄醫院召開「名人帶路-關懷病童.認識高雄醫療觀光」記者會，由各家醫院代表說明各自的整型或植牙等專長，支持高雄市推展醫療觀光，韓國瑜與任達華並贈送元宵節小花燈給小朋友。

韓國瑜表示，觀光局推展醫療觀光時獲悉任達華喜歡高雄，對高雄醫療有信心，會每隔一段時間來健康檢查和打高爾夫球，因此與他聯繫，獲允諾今天參加這場記者會義務協助高雄行銷醫療觀光。

韓國瑜表示，任達華有經紀公司，不能擔任代言人，但當高雄市榮譽市民沒有問題，市府沒有付費；高雄市不管是超級巨星或市井小民，都歡迎來高雄觀光旅遊、健檢及醫療。

高雄市新聞局說明，任達華來高雄參與名人帶路活動，是以熱愛高雄的大明星身分推廣健康生活、關心公益，並以名人帶路介紹高雄，並非代言，也不是觀光大使。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒則行銷高醫的交通方便性，整型外科和癌症等醫術精湛，尤其在國際醫療推出一站式服務，全力支持高雄市政府的醫療觀光政策。(編輯:孫承武)1080215

高雄市長韓國瑜（左）15日邀請香港演員任達華（右）共同行銷高雄醫療觀光，韓國瑜致贈任達華高雄特產烏魚子。中央社記者陳朝福攝傳真 108年2月15日