貨車深陷蚵田 金門岸巡軍方救援脫困

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣金寧鄉一位蚵農駕駛貨車前往北山出海口時，因不慎打滑，貨車受困在蚵架區，岸巡人員獲報後協同軍方即刻救援，協助脫困。李姓蚵農感謝岸巡人員與軍方救援，頻頻道謝。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊表示，為避免非洲豬瘟疫情進入境內，金門岸巡隊積極強化海域、海岸目標監控，第二機動巡邏站守望人員中午執行勤務時，發現北山出海口（W23據點）沙灘有民眾貨車受困蚵架區，立刻通報所內備勤人員及鄰近金防部陸軍777觀測所友軍單位，共同前往救援。

救援人員趕到現場，隨即合力以人力推動，順利將貨車推出蚵架區。脫困後，李姓蚵農感謝岸巡人員及軍方全力救援，頻頻道謝。救援人員詢問後，得知李姓蚵農駕車到蚵田載蚵，因貨車不慎打滑，導致深陷蚵架區，無法動彈。

這次即刻救援行動共出動岸巡隊二站副站長吳軒涵中尉等8人，以及陸軍777觀測所王子橋上士等3人。第九岸巡隊隊長吳建冠表示，為民服務過程雖然汗流浹背，卻能進一步拉近民眾與岸巡人員的距離。他同時提醒民眾到蚵田區作業時，請務必注意自身安全。

第九岸巡隊指出，為了防範岸際海域發生危安事件，岸巡隊在轄屬各單位都派有合格救生持照人員，並配備緊急救生救難器材，方便在第一時間即刻救援。民眾如遇有任何海事服務等問題，請立即撥打118免費服務專線尋求協助。（編輯：戴光育）1080215