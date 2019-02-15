敬老愛心卡新制實施 中市府盼錢花刀口上

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市敬老愛心卡新補助案今天起實施，台中市社會局長李允傑表示，希望將每一分錢花在刀口上，但台中市議員林祈烽則在訪視老人家後認為，這種補助方式根本不尊重老人家。

台中市敬老愛心卡新制15日開始實施，補助總額每月仍為1000元點數不變，但搭計程車部分，從原來的全額補助改為每趟次補助50點（元），服務的計程車隊除台灣大車隊外，新增大都會車隊，車輛數超過3100台；折抵看診費用部分，調整為補助基本部分負擔新台幣50元。

今天是新制實施第一天，林祈烽特地前往中國醫藥大學附設醫院了解，他表示，不少回診的老人改搭公車或由家屬請假陪同前往醫院。民眾紛紛表達不滿，說用這樣的方式補助，太糟蹋人了。

林祈烽指出，還有民眾反映，父親雙腳不便又患有慢性病，需固定回診，原本可以搭計程車就醫，現在改成這樣，為了節省近千元車資，他只好請半天假，載父親就醫。敬老愛心卡新制，連付85元起跳費都不夠，擺明了不要民眾使用，根本不尊重老人家，未來不排除帶領弱勢老人家到市府討公道。

李允傑表示，去年敬老愛心卡擴大使用範圍，因倉促上路、規劃未周延。政策調整後，搭計程車及門診就醫都採部分負擔方式，可以減少弊端，也能讓有需要的老人繼續使用，滿足長輩的需要，同時把每一分錢花在刀口上，有助於財政健全，讓政策可以長久推動。

有關折抵看診費用部分，衛生局指出，為支持中央醫療政策，落實分級雙向轉診，由診所繼續執行折抵看診費用，以每次就醫補助健保門診基本部分負擔費用50元為主。事前已請各診所配合宣傳，向長輩充分說明，希望讓此一補助成為可長久實行的銀髮福利措施，讓長輩獲得長期的幫助。（編輯：吳佳穎）1080215