護病比與健保支付連動方案 總統：5/1上路

（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天出席護理學會會員大會致詞表示，護病比已經入法，納入醫療評鑑，連動健保支付，今年5月1日開始實施之後，相信有助於護理人員工作環境的改善。

蘭嶼護理師蔡邑敏搭黑鷹直升機後送病患就醫罹難，申請撫卹卻卡關，引發各界批評，銓敘部日前才終於認定蔡邑敏符合「冒險犯難」因公撫卹，發給家屬最高等級的撫卹金。

蔡英文上午出席台灣護理學會第32屆第2次會員大會致詞時表示，雖然歷經波折，蔡邑敏護理師的撫卹案最後有了好結果，相信能讓護理界感到欣慰。

總統說，出訪馬紹爾的期間，曾遇到一名台灣的女性護理師，被當地人稱為「SUPER WOMAN」，她問這名護理師有沒有急著想回台灣？護理師居然說「沒有」，實在是一個很勇敢而且很有愛心的女性。

對於護理整體職涯發展、執業環境的改善，政府持續檢討與改善，總統表示，特別是護病比已經入法，納入醫療評鑑，連動健保支付，今年5月1日開始實施之後，相信有助於護理人員工作環境的改善。

衛福部醫事司日前公告醫療機構設置標準，將護病比明確入法，規範醫院護理人員照顧病人數上限，醫學中心為一名護理師照顧9名病人、區域醫院1比12，地區醫院1比15。

總統表示，今年在國家衛生研究院的諮議委員當中，衛福部長陳時中特別提名2位護理界代表。陳時中也說，衛福部推出的「護理職場爭議通報平台」，舉凡不合法、不公平待遇，都可以透過這個平台回報，絕對會保密、絕對不會不了了之；衛福部也修改任用資格，今年可望有女性護理師擔任醫院副院長。

此外，總統說，她參加過很多場合，今天的場合男性與女性比例相差非常多，顯示護理界由女性擔任重要的角色，「護理」不該只是女性專屬，多鼓勵男性參與，且請陳時中想個辦法，多鼓勵男性加入護理師行列，確實有很多方面男性護理師比女性護理師方便。

去年剛遞補進入立法院的民進黨立委陳靜敏，台灣護理學會理事長王秀紅則高呼「女人就是要支持女人！」（編輯：趙蔚蘭）1080216