麻疹德國麻疹疫情雙飆 孕婦嬰孩赴日賞櫻小心

根據監測資料顯示，日本2019年至第5週（1/28-2/3）累計148例麻疹病例，為2013年以來同期最高；2019年至第5週（1/28-2/3）已累計367例德國麻疹病例，以東京都101例最多。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北16日電）準備到日本賞櫻民眾注意，疾管署副署長羅一鈞說，日本東京、福岡德國麻疹疫情升溫，關西大阪也有麻疹疫情，打算赴日賞櫻民眾務必做好準備，孕婦、1歲以下幼兒最好別去。

世界衛生組織（WHO）日前發出警告，2018年全球麻疹病例數遽增約50%，台灣民眾常旅行的日本、東南亞也持續傳出疫情。

根據監測資料顯示，日本今年至第5週（1/28-2/3）累計148例麻疹病例，為2013年以來同期最高，病例分布以三重縣49例最多，其次為大阪府43例。日本2018年德國麻疹疫情，全年病例數約2900例，為近10年次高，且該起疫情延續至今。今年至第5週（1/28-2/3）已累計367例德國麻疹病例，以東京都101例最多。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，麻疹與德國麻疹傳染力極強，其中孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染。

預防麻疹與德國麻疹最有效的方式為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），目前國內提供滿1歲及滿5歲的幼兒各1劑公費MMR疫苗；15歲到49歲的育齡婦女若經檢測為德國麻疹抗體陰性，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所接種1劑公費MMR疫苗。

羅一鈞說，孕婦及未滿1歲的嬰幼兒是感染高危險群，應避免前往疫情流行區。如必須前往，6個月以上未滿1歲的嬰幼兒可於出發2週以前自費接種1劑MMR疫苗。但因孕婦不可接種MMR疫苗，如須前往，出發前請先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體及是否適合前往，在當地務必戴口罩、勤洗手，降低感染風險。

目前自費MMR疫苗還有10萬劑，羅一鈞表示，其他民眾如為1981年（含）以後出生之成人且計畫前往日本，建議出發可先洽醫師評估自費接種1劑MMR疫苗。（編輯：黃世雅）1080216

衛生福利部疾病管制署指出，日本東京、福岡德國麻疹疫情升溫，關西大阪也有麻疹疫情，計畫赴日民眾務必做好準備，不具抗體的孕婦、1歲以下及沒打疫苗的幼兒應避免前往日本。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年2月16日

麻疹小百科

病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染



潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署