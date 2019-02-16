春節9天連假 民國120年前至少還有7次

根據現行實施的彈性放假方式，到民國120年之前，至少還有7次農曆春節可連休9天。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北16日電）行政院長蘇貞昌正面回應農曆春節固定連休9天，未來如何調整還有待討論；但根據現行實施的彈性放假方式，到民國120年之前，至少還有7次農曆春節可連休9天。

農曆春節固定放9天多年前也曾研議過，除了今年大家開心放了9天假外，根據資料，除夕逢星期六、星期日、星期一及星期二者，在民國120年之前，經過彈性放假可形成9天連假者，還有包括111年、112年、114年、115年、117年、118年、119年。

除夕逢星期三、星期四及星期五者，按規定可連放6天則包括109年、110年、113年、116年、120年。

蘇貞昌昨天正面回應未來固定春節連放9天，以及提早放假的可能性，但怎麼挪移還有待討論。

以109年為例，除夕為1月24日星期五，春節三天假期為星期六以及隔週的日一，加上星期二、三補假，共有6天假期，如果調整星期四、五彈性放假，就可變成10天連假，但如此一來，並無法達到提早放假的效果。

人事行政總處官員指出，蘇貞昌已指示人事行政總處與內政部積極研究處理，至於假期要怎麼挪移，總不能「大人放假，小孩還在上課」，另外還有股市交易等問題，必須要與教育部、金管會等單位再做進一步的研究。

根據現行政府機關調整上班日期處理要點，上班日為星期一或星期五，其後一日或前一日逢星期二或星期四之農曆除夕及春節連假、兒童節及民族掃墓節連假、端午節、中秋節之放假，調整該上班日為放假日。以今年為例，初四是2月8日星期五，因此彈性放假，得以連成9天假期，但在1月19日補班補課。（編輯：蘇龍麒）1080216