平溪天燈節登場 北部3首長寫願望放主燈

2019新北市平溪天燈節16日晚間熱鬧登場，基隆市長林右昌（左）、桃園市長鄭文燦（右）等人出席和新北市長侯友宜（中）一起施放繪有北北基桃宜5城市特色的巨型主燈，不過台北市長柯文哲則未能出席。中央社記者王朝鈺攝 108年2月16日

（中央社記者王朝鈺新北市16日電）平溪天燈節今晚登場，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦和基隆市長林右昌，3首長晚間6時許一同繪製願望，施放「北部共同生活圈」景點主燈。

平溪天燈節晚間6時在平溪國中登場，雖然天公不作美下起雨，但仍不減民眾興致。施放景點主燈時，侯友宜在20呎巨型天燈題字「日日好日」，鄭文燦與林右昌分別寫下「美好台灣幸福桃園」、「幸福平安」，宜蘭縣則由秘書長林茂盛代表參加，寫下「宜蘭勁水」。

侯友宜受訪表示，希望各縣市除將自己的特色做出來，更重要的是並肩作戰，大台北一個小時的生活圈大家不分彼此，不分任何黨派全力以赴，讓每個人都能夠著幸福平安的好日子，所以他特別寫了「日日好日」。

林右昌說，不只自己的城市要好，能夠協助其他城市一起發展、大家共好，這是大家共同的心願，未來北北基桃宜5個城市要有更多的合作，一起向上提升。

鄭文燦表示，首都生活圈應該要有更多整合，包括交通、防災等各方面，每個城市都有願望，而台灣的願望就是大家一起努力合作，讓台灣更好。

由於台北市長柯文哲並未出席，對此侯友宜說，兩人下週會見面，相信柯文哲對大台北攜手合作沒有問題。他說，相信鄭文燦和林右昌都有共同的想法，大台北本來就是要攜手合作，「我相信柯市長也沒有問題」。

另外，現場民眾一對夫妻一早就出門前來參加活動，妻子目前已懷孕8個月，是第一胎。夫妻倆在天燈寫下「希望小柳丁平安順利出生，全家健康幸福」。（編輯：吳佳穎）1080216

2019新北市平溪天燈節16日晚間在平溪國中熱鬧登場，繪有北北基宜桃特色景點的20呎巨型主燈，與上百盞天燈同時升空，畫面令人驚豔。中央社記者王朝鈺攝 108年2月16日