健保機房維修致異常 上午全台看診大塞車

（中央社記者張茗喧台北18日電）健保系統今天上午出現異常，全台看診大塞車。健保署指出，由於16日台中機房汰換不斷電系統後又有異常，因此今天上午僅剩台北唯一一間機房，導致爆量塞車，10時後已恢復正常。

蘋果日報報導，今天上午8時30分開始，全台各大醫院都出現健保連線系統異常，發生無法刷健保卡、門診藥單都無法列印等情形，導致看診大塞車。

衛生福利部中央健康保險署資訊組參議吳淑慧今天受訪時表示，今天上午健保系統之所以出現異常，主要是位於台中的健保機房設備，自16日關機汰換電腦的不斷電系統，只剩下台北一個機房服務全台系統。

但因台中機房更換系統以後，測試發現兩個小設備出現異常，緊急聯繫廠商進行修復，因此今天上午全台門診開診後，台北機房流量瞬間爆量才會導致系統連線大塞車，直到今天上午10時台中機房才重新開機，目前兩個機房已恢復同步運作。（編輯：張雅淨）1080218