殺手免疫細胞可抗流感 有助研發廣效型疫苗

（中央社巴黎18日綜合外電報導）科學家今天表示，他們發現能對抗所有已知流感病毒的免疫細胞，這項「非凡突破」可讓專家研發出單劑廣效型流感疫苗。

流行性感冒主要是季節性的，根據世界衛生組織（WHO），每年造成數十萬人死亡。

由於流感病毒株不斷突變，疫苗配方必須定期更新，且目前提供的防護有限。

澳洲研究人員說，存在全球超過半數人口身上的「殺手T細胞」，試驗時證明能有效對抗所有一般流感變體。這表示這種細胞可能可用來研發廣效型流感疫苗，配方無須每年調整，且對於沒有這種細胞的人也有效。

墨爾本大學（University of Melbourne）多爾蒂研究所（Doherty Institute）的研究人員庫薩寇斯（Marios Koutsakos）說：「流感病毒不斷地突變以避免讓免疫系統認出，且差異性很大，因此幾乎不太可能可以預測，並針對引發下一波流感的病毒株接種疫苗。」

T細胞是一種白血球，可在身體內遊走尋找異常和感染。T細胞對人類免疫至關重要，可抵抗一大堆入侵的細胞與病毒。所謂的「殺手」T細胞很獨特，可以直接攻擊並殺死其他受感染的細胞。

庫薩寇斯與同事使用質譜分析辨識出所有流感病毒株相同的病毒部分，發現殺手T細胞能有效對抗A型、B型與C型流感變體。

研究團隊已為他們的發現申請專利，研究人員說，希望這個細胞能協助他們研發出廣效型流感疫苗，「降低流行性感冒與季節性流感對全球的衝擊」。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1080219