日本麻疹患者達167人 創同時期10年來新高
最新更新：2019/02/19 12:49
日本國立傳染病研究所19日公布日本最新一週麻疹患者已達167人，是同時期10年來最多紀錄。圖為民眾接種麻疹疫苗。（中央社檔案照片）
（中央社東京19日綜合外電報導）日本國立傳染病研究所今天公布日本最新一週麻疹患者已達167人，是同時期10年來最多紀錄。其中以三重縣49人最多、大阪府47人次之，東京都也有11人。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，由於麻疹具非常強傳染力，擔憂未來疫情可能持續擴散，正在研究讓過去無接種疫苗紀錄等人，視為必須接種疫苗對象，也呼籲懷疑自己是否感染麻疹民眾，在就醫前先致電詢問。
感染麻疹後會出現發燒及全身出疹等症狀，是病毒性傳染病，傳染力非常強；孕婦若感染可能出現流產或早產等情況。
國立傳染病研究所表示，根據日本醫療機構截至10日止的一週內通報，共新增22名麻疹患者，也讓日本20個都道府縣麻疹患者人數達到167人。
若以這個時期來看，目前的患者人數已創10年來新高。
以患者所在地區來看，三重縣49人最多、大阪府47人次之；愛知縣有17人、東京都也有11人。日本從2010年以來就沒有發現本土麻疹病例，研判這次日本麻疹疫情可能是境外移入。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080219
麻疹小百科
-
- 病毒性疾病、傳染力很強
潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
- 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗
- 資料來源：疾管署