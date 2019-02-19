立委盼1280月票擴大至基隆 蘇揆：待溝通

（中央社記者蘇龍麒台北19日電）雙北交通定期月票並沒有納入基隆市，基隆選出的民進黨立委蔡適應今天表示，希望行政院能夠納入台鐵與國道客運。行政院長蘇貞昌說，有待進一步溝通。

立法院下午繼續施政總質詢，他問到有關雙北交通定期月票吃到飽活動，只要新台幣1280元，30日內可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費，但就是缺了台鐵與國道客運。

蔡適應說，基隆是全台跨縣市通勤比率最高的城市，但很可惜雙北的這項交通定期月票方案沒有放進基隆，希望交通部可以了解這件事情，協調雙北推動北台灣地區的通勤月票。

蘇貞昌說，基隆剛好被新北市包圍，真的是有通勤需要，但月票是縣市政府的地方事務，基隆市民感覺一定特別強烈，雙北規劃時能夠考量基隆市民也是好事，中央受限於財務與事務分配，怎麼做比較好，還有待進一步溝通。

交通部長林佳龍說，交通部立場樂見公共運輸，畢竟在安全、效率、品質上都比較好，因此政策上是鼓勵的，至於定期月票，考慮公平性，大眾運輸整體越多人搭越好，尤其是軌道建設部分，具體做法也會來研議。

蔡適應說，台鐵與國道客運路權是中央政府管的，但當初研議時，這兩個單位持保留的意見，因此希望中央政府本於通勤族的角度來溝通。

此外，蔡適應也提到有關普悠瑪翻車事件後，台鐵對於危險鐵路提改善計畫，但八堵到四腳亭這一個路段被漏掉了。對此，林佳龍說，會納入評估。（編輯：黃國倫）1080219