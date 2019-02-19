嘉中英文考題惹議 林鶴明：總統不以為意

總統蔡英文化身「蔡教授」，在臉書發文教導英文詞彙Comment的用法。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北19日電）國立嘉義高級中學英文考題出現President Tsai-englishit字樣，被學生投訴涉嫌侮辱國家元首。總統府發言人林鶴明今天說，總統不以為意，也請老師和校長不必放在心上。

蔡總統更化身「蔡教授」在臉書發文進行英文教學，總統說，Comment是一個常在新聞英文中出現的詞彙，提供例句給各位同學參考；有關名詞的用法：President Tsai Ing-wen rejects Beijing leader’s unfriendly comments.（蔡英文總統拒絕北京領導人不友善的言論）

蔡總統表示，動詞的用法：As there is no censorship in Taiwan, Brother Caramel can freely comment on public affairs.（台灣沒有審查制度，焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題）

「這樣大家都學會了嗎？」總統說，言論自由，跟英文一起學英文。

國立嘉義高級中學英文考題出現President Tsai-englishit字樣，有學生認為影射蔡總統在演講中發表愚蠢評論，質疑出題教師有特定政治傾向，並投訴媒體考題內容涉嫌侮辱國家元首。校方今天表示，出題教師無政治立場，已要求斟酌用詞，避免無謂爭議。

林鶴明下午表示，媒體報導嘉義高中張姓老師因日前一份英文考題題目聯想到總統名字，進而引發輿論討論，總統知道網路上討論這件事，總統不以為意，也請老師和校長不必放在心上。（編輯：張均懋）1080219