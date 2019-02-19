十二年國教課綱 教長：教科書審定5月底完成

（中央社記者范正祥台北19日電）十二年國教課綱將於今年8月正式上路，國民黨立委林奕華今天質詢教育部長潘文忠，教科書是否來得及。潘文忠答覆，審定在5月底完成，審定後學校在6月開始選書，都已做好準備。

立法院院會今天進行施政總質詢。林奕華質詢關切十二年國教課綱即將上路，她說，估計受影響的今年小一、國一、高一學生約62萬餘人，教科書是否準備好了。

林奕華表示，教科書的準備，以過去經驗大約花2年時間，最短也要1年半或1年10個月。她查了，到目前為止，已經審定的教科書只有5本，其中包括3本國文、2本全民國防，還有多達106本教科書還在審定中，教科書的品質「打大問號」。

潘文忠答覆，教科書與課綱的發展，2年前就已經開始，書商與出版社也都了解課綱的核心。從課綱發展，到形成教科書、選書，是整套思考，並不是讓出版社用半年編寫教科書。教科書的審查也是分組專業同時在審，不是只有一組人在審。

潘文忠表示，教科書審定在5月底完成。面對林奕華進一步追問，學校什麼時候開始選書，是否6月開始選書，他也說，「沒錯」，審定後6月開始選書。（編輯：黃國倫）1080219