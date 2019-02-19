這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡頒獎典禮在即 帶你一窺得獎機制
娛樂

奧斯卡頒獎典禮在即 帶你一窺得獎機制

若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司
社會

若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司

連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義淚訴思念：他的愛一直跟隨我
生活

連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義淚訴思念：他的愛一直跟隨我

二戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間
國際

二戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

十二年國教課綱 教長：教科書審定5月底完成

最新更新：2019/02/19 17:52

（中央社記者范正祥台北19日電）十二年國教課綱將於今年8月正式上路，國民黨立委林奕華今天質詢教育部長潘文忠，教科書是否來得及。潘文忠答覆，審定在5月底完成，審定後學校在6月開始選書，都已做好準備。

立法院院會今天進行施政總質詢。林奕華質詢關切十二年國教課綱即將上路，她說，估計受影響的今年小一、國一、高一學生約62萬餘人，教科書是否準備好了。

林奕華表示，教科書的準備，以過去經驗大約花2年時間，最短也要1年半或1年10個月。她查了，到目前為止，已經審定的教科書只有5本，其中包括3本國文、2本全民國防，還有多達106本教科書還在審定中，教科書的品質「打大問號」。

潘文忠答覆，教科書與課綱的發展，2年前就已經開始，書商與出版社也都了解課綱的核心。從課綱發展，到形成教科書、選書，是整套思考，並不是讓出版社用半年編寫教科書。教科書的審查也是分組專業同時在審，不是只有一組人在審。

潘文忠表示，教科書審定在5月底完成。面對林奕華進一步追問，學校什麼時候開始選書，是否6月開始選書，他也說，「沒錯」，審定後6月開始選書。（編輯：黃國倫）1080219

地機族