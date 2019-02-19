台灣燈會開燈 蘇嘉全：黑鮪魚帶動屏東經濟

屏東出身的立法院長蘇嘉全，19日晚間在屏東縣東港鎮大鵬灣參加「2019台灣燈會」的開燈儀式。（立法院提供）中央社 108年2月19日

（中央社台北19日電）立法院長蘇嘉全今晚在屏東縣東港鎮大鵬灣參加「2019台灣燈會」開燈儀式，他表示，這次以黑鮪魚「巨鮪來富」為主燈，活動後主燈將會佇立在這片海灣上，讓後代子孫永遠記得黑鮪魚曾帶動屏東縣的經濟發展。

蘇嘉全表示，屏東地理環境特殊，一面山三面海，造就屏東縣成為觀光勝地，也成為適合安居樂業的好地方。他非常高興能夠回到故鄉，參加30年來的第一次燈會，回想起20年前，屏東縣啟動黑鮪魚文化觀光季，將黑鮪魚行銷到全國各地，更變成東港地方產業。

雖然當時東港鎮經濟沒有那麼發達，但經過黑鮪魚文化觀光季的啟動，把包含東港三寶一起推銷到全台灣後，東港轉變成經濟發展非常熱絡的地方，也因此他有了黑鮪魚的稱號。

蘇嘉全提到，除了黑鮪魚觀光季，在歷任縣長的治理下，大鵬灣才能開闢成現在美麗的海灣，尤其現任縣長潘孟安結合觀光、文化創意產業的治理下，用力推動縣務，才有今天屏東的成果。

蘇嘉全表示，台灣燈會在交通部及屏東縣政府的協助下，以黑鮪魚「巨鮪來富」為主燈，活動結束後黑鮪魚主燈將會佇立在這片海灣上，讓後代子孫永遠記得黑鮪魚曾經帶動屏東縣整體的經濟發展。1080219