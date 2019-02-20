第一次救人就成功 成育中：若重來仍義無反顧

見義勇為以CPR搶救心肌梗塞民眾的青年成育中（中），20日到新北市政府接受表揚，病患家屬蔡玲玲（右2）也前往感謝成育中以及他的父母（左）等人。中央社記者黃旭昇新北攝 108年2月20日

（中央社記者黃旭昇新北20日電）「如果再一次發現類似病患，我還是會伸出援手給予CPR急救。」利用心肺復甦術成功搶救心肌梗塞民眾的學生成育中，今天回顧時仍強調當下義無反顧只想救人，沒多考慮。

新北市長侯友宜上午在市政會議前，表揚見義勇為施行CPR的華夏科技大學五專部電機系一年級學生成育中，及接力救護緊急處置後送醫院的市府消防局新店分隊隊員柯郅任、林柏安、新店義消救護分隊員容雨君。

成育中15日晚間9時許，在新店北新國小運動時，發現跑步男子蔡孝忠突然昏倒，他今天描述，現場部分民眾協助測量呼吸，他立即協助測量脈搏，發現蔡孝忠心肺功能停止。周邊民眾紛紛協助報警，他持續施展CPR急救、按壓胸腔至消防分隊到場接手急救。

成育中說，在救護員給予自動體外心臟電擊去顫器（AED ）電擊、靜脈輸液等處置後，他也一直持續幫忙CPR，經過18分鐘急救，患者終於成功恢復自主性呼吸心跳，成功挽回性命。

患者家屬滬江高中校長蔡玲玲今天到場獻花感謝成育中與其父母，及救援患者的消防局救護人員、台北慈濟醫院醫療人員。

蔡玲玲指哥哥是家裡精神支柱，平常作息正常有運動習慣，但不知有心血管疾病，還參加過馬拉松比賽獲第2名，這次也是為參賽做準備，未料心肌梗塞昏厥，主動脈多達6處阻塞，經緊急裝了5根支架才脫離危險，目前已從加護病房轉普通病房休養，逐漸康復。

蔡玲玲感謝成育中的父母身教代替言教，新店大豐國小、五峰國中師長也落實教育，在關鍵時刻讓成育中發揮救人使命，「感受到社會溫暖，育中實在太棒，足為社會楷模」。

成育中受訪說，在國中健康教育課程時學過CPR，雖在課堂學過，也到戶外實做，但這次是第一次實際應用，很高興成功救回一命。他當下憑著一股只想救人的傻勁，「如果再一次，我還是會伸出援手」。

成育中的父親成湘鄉受訪表示，家裡平常就會從事公益，也樂見孩子急公好義，助人本就應該持平常心。當天孩子回家也沒有特別提到救人，直到他發現網路尋人訊息，確認是成育中救人，才請孩子回應消防局。

成湘鄉說，「舉手之勞、救人不居功，大家都有惻隱之心」，市府與學校大力推廣CPR才有成效。不過，對於孩子的「傻勁」，他提醒類似狀況最好有人在旁做紀錄，以免好心幫人卻造成救人的困擾。

侯友宜感謝相關救護人員與民眾見義勇為，並指成育中即時挺身救人，更是在鬼門關搶救生命的關鍵因素，提高患者救活機率。他稱讚成育中的家庭教育很好。新北市中小學各校每年也都規畫CPR暨AED等急救課程，充實學生的急救技能，讓緊急救護技巧向下扎根。

侯友宜說，新北市到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院率自民國99年3.1%提升至107年8%，「救人一命，功德無量」，希望大家多學習CPR，必要時發揮及時救命的技能。（編輯：翁翠萍）1080220

華夏科技大學五專部電機系一年級學生成育中（右）日前見義勇為主動以CPR搶救心肌梗塞民眾，20日獲新北市長侯友宜（左）表揚。中央社記者黃旭昇新北攝 108年2月20日