長輩憂長期戴助聽器恐傷聽力 食藥署闢謠

（中央社記者張茗喧台北20日電）許多長輩被診斷為聽力障礙，卻擔心長期配戴助聽器恐損傷聽力，而不敢配戴。食藥署表示，聽力退化卻遲遲不配戴助聽器，恐導致聽覺中樞退化，建議按醫師指示使用助聽器。

衛生福利部食品藥物管理署「食藥闢謠專區」指出，許多需要配戴助聽器的長者，擔心長期配戴助聽器恐使聽力受損，遲遲不敢配戴，其實是錯誤觀念。

食藥署指出，助聽器主要是用來協助無法透過手術或藥物治療的聽障人士，若聽力退化卻不配戴助聽器，恐導致聽覺中樞退化，但食藥署也強調，每位聽障者的聽力受損情況都不盡相同，建議須經醫師仔細評估，了解兩側耳朵的聽力狀況。

食藥署表示，每個人根據聽力檢查結果以及耳朵形狀，都有其適合助聽器，再由聽力師精確的調整助聽器，同時指導正確的使用方式，確保聽力的品質。

此外，食藥署也提醒，使用助聽器時應遵循3步驟，讓助聽器隨時維持在最佳狀態。

由於助聽器需塞入外耳道，可能會因耳垢堵塞助聽器的聲音輸出口或排氣孔，因此建議每日清潔並於睡前檢查電池電力是否足夠。

其次，因助聽器內有精密電路，若受潮易導致助聽器功能異常，甚至損壞，因此在從事水上相關的活動時，一定要將助聽器取下，並存放於乾燥的環境。

最後，應定期將助聽器送回廠商進行維護，並根據使用者聽力進行調整。（編輯：黃于）1080220