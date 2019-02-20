國中生赴越南探親染茲卡 108年境外移入首例

（中央社記者張茗喧台北20日電）疾管署今天公布新增一名境外移入茲卡個案，患者是一名10多歲的國中生，日前赴越南胡志明市探親時出現發燒症狀，回台後確診，是今年首例境外移入茲卡病例。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，該名患者今年2月5日至15日隨家人至越南胡志明市探親，14日出現發燒症狀，於15日返國入境時，經機場發燒篩檢站攔檢並採檢通報，今天確診。

羅一鈞說，目前個案症狀已改善，將居家隔離至2月25日，相關接觸者均無疑似症狀，目前雖然不是斑蚊流行期，研判擴散機會不大，但仍擔心匯傳染給孕婦，恐有15%風險出現胎兒畸形，因此地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除。

根據疾管署統計，國內自2016年以來共有21例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多，分別為越南6例、泰國5例、菲律賓及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例。

疾管署呼籲，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，但孕婦感染茲卡病毒後，可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區，民眾如需前往應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

離開流行地區後請落實「1+6原則」，暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為、全程正確使用保險套及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少3週。（編輯：黃于）1080220