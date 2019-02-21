日本唐吉訶德擴大海外版圖 計畫到台灣展店

日本知名賣場唐吉訶德有意擴大海外市場版圖，未來計畫到台灣和東南亞國家展店。（圖取自facebook.com/donquijote.yokoso.tw）

（中央社東京21日綜合外電報導）日本知名賣場唐吉訶德有意擴大海外市場版圖，將海外分店數從現在的41家擴大到200家，除了泰國首家分店明天將正式開幕，未來也計畫到台灣和東南亞國家展店。

日本經濟新聞報導，經營唐吉訶德的泛太平洋國際控股公司（PPIH）社長大原孝治昨天在泰國說，計畫在香港、台灣、菲律賓、馬來西亞等地展店。

唐吉訶德創始人兼最高顧問安田隆夫說，東南亞擁有最高的市場能力，將持續研究考慮展店；大原說，會盡最大努力提供與日本同價商品。

PPIH有意將現在海外分店規模，從41家分店擴大到200家分店。繼在美國及新加坡展店後，位於泰國的分店也將在明天正式開幕。

泰國的唐吉訶德分店位於曼谷的高級住宅區，店鋪型態是購物商場，名稱叫DONKI MALL THONGLOR，由PPIH跟另外2間公司負責營運，也是PPIH首度經營購物商場。

這間購物商場的總樓地板面積約2.8萬平方公尺，開幕後會有34個店鋪進駐，其中以唐吉訶德（DONDON：DONKI）為主，預估年客量為200萬人次，年營業額約20億日圓（約新台幣5.57億元）。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080221