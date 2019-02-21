同婚專法處理 幸福盟盼納同性共同生活法內容

（中央社記者王揚宇台北21日電）下一代幸福聯盟成員今天召開記者會，說明他們所主張的「同性共同生活法」內容，也希望立法院未來處理行政院版的同婚專法草案時，將相關內容放入專法中。

行政院長蘇貞昌昨晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，敲定草案名稱定「司法院釋字第748號解釋施行法」；幸福盟今天召開「同性共同生活法」立法原則記者會，記者問幸福盟顧問孫繼正，幸福盟是否會上街抗議？孫繼正說，這些都在考量中、不排除。

孫繼正表示，行政院的版本在玩文字遊戲也罔顧民意，沒有回應到去年公投第10案（民法婚姻應限於一男一女）的結果；幸福盟提出公投不是要製造問題，而是要解決社會的問題，希望立法院未來協商時，立委可以參考同性共同生活法內容，放入專法中。

同性共同生活法修法總顧問曾品傑表示，行政院版的專法名稱牴觸三權分立精神，也逾越大法官解釋，因為司法院釋字第748號解釋文後段，所謂婚姻自由的平等保護，大法官並未要求必須以法律上的婚姻加以保護。

至於同性共同生活法立法原則為何？曾品傑說明，在同性兩人相互間的身分關係與法律稱謂，建議為「同性家屬」，允許其組成家庭，共同收養則建議不列入，兩人成立同性家屬後不發生姻親關係。

關於遺產分配問題，曾品傑解釋，同性家屬關係成立時，針對各自遺產的部分，雙方當事人於不違反特留分規定的範圍內，得協議互為遺產分配；未為前項協議者，推定雙方互為遺產分配的數額，為其各自遺產之半數。

在繼親收養部分，曾品傑說，針對他方對於一方之未成年子女照顧保護義務的範圍，建議參酌民法第1092條規定，讓一方對其未成年的子女，得因就學、醫療、金融機構開戶等生活照顧事項，於一定限期內，以書面委託他方行使共同監護之職務。（編輯：蘇志宗）1080221