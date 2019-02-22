臉書談食的安全 郭台銘和員工一樣在公司吃飯[影]

鴻海董事長郭台銘臉書透露，每天和員工一樣在公司吃飯。（圖取自facebook.com/TerryGou1018）

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長郭台銘臉書貼文，鴻海在土城、深圳和鄭州等地，建立食品檢驗實驗室，為員工把關「食的安全」，他在臉書也透露每天和員工一樣在公司吃飯。

郭台銘個人臉書開張後，不定期分享郭董個人對各類議題的看法，21日晚間臉書分享永齡有機農場分送有機農產品到鴻海土城廠區、食品安全實驗室檢測快速篩檢作業流程的影片。

郭台銘臉書貼文指出，企業管理「大處著眼，小處著手」；每天做，重複做，做到好，就是日常。

郭台銘說，鴻海集團雖然不是食品公司，但在台灣土城、中國大陸深圳和鄭州等地，都建立食品檢驗實驗室，每天各廠區都對員工「食的安全」進行把關。

除了高標準的各種檢驗項目，為了能快速得到結果，其中30秒農藥快篩技術，即時保障食材安全，是鴻海高科技幫助食安的範例。

他進一步透露，每天和員工一樣在公司吃飯。他認為，把最基本的需求照顧好，學問並不高深，唯有要求徹底執行。

郭台銘臉書也表示，相關影片分享數達100以上，將會公布董事長辦公室7天健康菜單。（編輯：蘇志宗）1080222