無印良品礦泉氣泡水含超標致癌物 銷台灣前驗出

（中央社記者楊明珠東京22日專電）推出「無印良品」品牌的日本良品計畫公司今天宣布，主動下架寶特瓶裝的礦泉水「天然水」與「礦泉氣泡水」共59萬瓶，因為其中有一部分商品在銷往台灣前被驗出含超標的致癌物質。

日本TBS電視台報導，良品計畫公司主動下架的商品是去年7月4日起到本月21日為止，在日本、台灣、香港以無印良品品牌販售的「天然水」約50萬瓶、「礦泉氣泡水」約9萬瓶。

下架的原因是在日本生產的「天然水」被驗出含超過日本食品衛生法標準值的致癌物質。

日本朝日新聞報導，良品計畫公司宣布召回的商品是330至500毫升的礦泉水，這些商品去年7月開始在無印良品的店鋪、網路販售，商品是委託富山縣黑部市的黑部名水公司製造。

報導指出，這些商品要出口到台灣前，進行檢查，於本月12日得知含有致癌物質。良品計畫公司自行調查在日本境內販售的礦泉水的結果，檢驗出食品衛生法所規定的標準值的2至4倍、相當於每公升含0.02至0.04毫克的致癌物質溴酸（Bromic acid）。

良品計畫公司還沒釐清出問題的原因，但決定召回已出貨的有關商品。1080223