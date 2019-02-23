總統與計程車業者座談 補助汰舊換新最高35萬元

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天邀請計程車業者茶敘，總統表示，務必最短時間內解決業者經營問題，並整體提升相關產業競爭力；總統指示三大方向，政府將推動計程車服務提升輔導方案。

關心計程車司機與相關交通運輸權益與發展，蔡總統下午偕同行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，邀請相關業者代表到總統府茶敘，了解當前業者經營狀況與遭遇的各項挑戰，並請行政團隊全力協助，務必最短時間內解決業者經營問題，整體提升相關產業競爭力。

總統府發言人張惇涵轉述總統會中談話，總統表示，在擔任總統之前，也時常搭計程車，能夠面對面與運將聊聊甘苦，今天也是抱持著這樣的心情，來傾聽大家的需要，也認為她有責任來解決運將的困難。

總統表示，計程車作為大眾運輸的重要一環，提升計程車產業的服務品質與加強競爭力也是現階段的政策重點，而最重要的目標都是為了讓乘客能夠享有安全可靠、優良品質、便利舒適的乘坐體驗。

張惇涵說，除了交通部預計將妥善建立維護乘車市場公平競爭的機制外，政府更將推動「計程車服務提升輔導方案」，以回應乘客的需求及期待，總統會中指示三大方向。

第一，「補助計程車汰舊換新」，目前交通部規劃補助措施為燃油車新台幣15萬元、油電混合車25萬元、電動車35萬元，總統並請行政團隊就相關規定訂定補助要點，務必儘速發布。

第二，「加強輔導多元化計程車」，加強輔導司機由租賃業至計程車業的轉軌機制，包含業者所反映的轉貸利率問題、輔導取得執業登記證等，總統也請行政團隊協助提出因應措施，擴大多元化計程車服務能量。

第三，「推動小黃公車」計畫，補助計程車業者投入偏鄉服務，並整合諸如長照服務、長者看病、孕婦就診、愛心服務等社會服務，提升計程車業者作為大眾運輸產業一環的社會責任。

除了上述三大方向以外，張惇涵表示，就業者代表關心的事項，譬如提供教育訓練、擴大關懷服務據點、午餐時段停車問題等狀況，總統在會中也請行政團隊儘速提出因應方案，全力協助計程車司機與業者。 （編輯：郭萍英）1080223