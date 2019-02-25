中國玩家抵制 還願銷量逆勢衝破百萬套

近來在全球爆紅的國產遊戲「還願」，因內容牽涉到諷刺中國國家主席習近平引來大陸網民抵制，意外讓遊戲瞬間竄紅。（翻攝自遊戲畫面）

（中央社記者韓婷婷台北25日電）近來在全球爆紅的國產遊戲「還願」，因內容牽涉到諷刺中國國家主席習近平引來大陸網民抵制，意外讓遊戲瞬間竄紅，推動海外銷售逆勢成長，遊戲上市不到一週，銷售衝破百萬套。

台灣遊戲公司赤燭繼「返校」之後推出第2部恐怖新遊戲「還願DEVOTION」，2月19日晚間在Steam正式上線後，Twitch總實況觀看人數排行直衝全球第4，最多觀看人數衝上10萬人，已經可以說是一炮而紅。

沒想到眼尖的網友發現遊戲中場景圖片含「習近平小熊維尼」字樣，遭中國網民抵制。中國代理商Indievent隨即宣布終止合作關係，並全面在中國地區下架，赤燭也PO出道歉聲明，由於遊戲議題升級到政治議題也讓「還願」的網路討論度大增，也進一步推升「還願」躍上國際舞台。

「還願」知名度大開後，伴隨著銷售快速突破百萬套並邁向200萬套水準，衝上Steam平台暢銷榜榜首，連帶第一款遊戲「返校」也熱銷。（編輯：林興盟）1080225