越南非洲豬瘟向南蔓延 清化省淪為疫區

（中央社河內25日電）越南非洲豬瘟疫情繼續升溫，由北部紅河三角洲3個省市向南蔓延，今天證實中部的清化省（Thanh Hoa）驗出非洲豬瘟病毒，至今全國共4個省市淪為疫區。

越南農業與農村發展部獸醫局近日在興安省（Hung Yen）和太平省（Thai Binh）發現8個農戶養殖的豬場感染非洲豬瘟病毒，19日宣布淪為疫區；越南媒體昨天報導，海防市（Hai Phong）水源縣（Thuy Nguyen）也驗出非洲豬瘟病毒。

「線上知識報」新聞網站報導，中部地區的清化省安定縣（Yen Dinh）人民委員會主席劉武林（Luu Vu Lam）今天證實，當地驗出非洲豬瘟病毒。

報導說，獸醫部門23日獲報當地一個農戶養殖豬場多頭豬隻異常死亡，就採樣送驗，檢驗結果翌日揭曉，樣本對非洲豬瘟病毒呈現陽性。

獸醫等部門立即撲殺這個農戶全部豬隻、共226頭，公布當地淪為疫區，展開消毒與禁止豬肉運輸等行動，以免疫情蔓延。

報導說，清化省人民委員會也頒布緊急命令，指示省內各縣相關部門加強防疫工作。

越南獸醫部門官員說，由於越中邊界地區人員來往頻繁以及越南境內豬肉運輸、買賣活動熱絡，尤其是春節前後更為熱絡，因此非洲豬瘟疫情繼續蔓延的危機升高。

世界動物衛生組織（OIE）統計顯示，至今全球已有20國通報非洲豬瘟疫情，共有超過108萬頭豬被迫撲殺。越南目前是亞洲繼中國、蒙古國後第3個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東南亞第一個發生疫情的國家。（編輯：郭中翰）1080225