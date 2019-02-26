還願上市第7天消失了 赤燭：品質檢測

赤燭遊戲26日在臉書PO文稱，因部分電腦出現無法開啟與偶有閃退，決定暫時下架檢測品質。（圖取自赤燭遊戲畫面）

（中央社記者韓婷婷台北26日電）當紅的赤燭遊戲「還願」上架第7天，卻在數位遊戲平台Steam上「消失」了，玩家一片哀號，赤燭在臉書上PO文稱，因部分電腦出現無法開啟與偶有閃退，決定暫時下架檢測品質。

赤燭遊戲今晨在臉書發文表示，因為「還願」遊戲本體在部分電腦出現無法開啟與遊玩時偶有閃退的現象，決定先暫時下架，並重新進行軟體品質檢測。

赤燭也呼籲，「希望各方可以利用這段時間從素材誤植風波中冷靜下來，團隊也會重新檢查遊戲素材避免類似的事情再度發生。希望還願重新上架到Steam時，能夠更加專注在還願遊戲本身的內涵」。

中國網民23日在微博舉報，當紅網路恐怖遊戲「還願」的符咒印章隱藏「習近平小熊維尼」字樣，涉嫌支持「台獨」，揚言抵制。（圖取自赤燭遊戲畫面）

「還願」由於內容議題牽涉到諷刺中國國家主席習近平引來大陸網民抵制，但也意外讓遊戲竄紅，引發高度關注，網路聲浪破表。

昨天赤燭才發出聲明並呼籲，希望大家能冷靜的把焦點回歸到遊戲所傳達的核心，不要波及無辜的合作夥伴；並指出此事已進入商業協調階段，希望各界給予時間處理。

不料，就在還願上市的第7天，赤燭宣布先行主動下架，原因是遊戲有bug。有網友開玩笑指出，「因為頭七要回家？」，也有網友認為很少遇到遊戲因bug下架的，閃退其實放更新檔就可以了。也有網友猜測，「應該是想讓事情沉澱一下吧，不然還願的Steam討論區根本被洗版洗到昏天暗地，那樣下去也不是辦法，希望事情能快點平靜下來...」。（編輯：鄭雪文）1080226