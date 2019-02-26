公費流感疫苗 今年研擬全面換用4價

衛生福利部傳染病防治諮詢會25日開會並建議，若經費許可，今年起公費流感疫苗應全面轉成4價疫苗。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北26日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會25日開會並建議，若經費許可，今年起公費流感疫苗應全面轉成4價疫苗。疾病管制署副署長羅一鈞說，將研擬方案報請行政院核定。

目前公費流感疫苗是3價疫苗，可提供2種A型、1種B型病毒防護；4價疫苗則有自費市場供應，可多防範一種B型病毒。

衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組（ACIP）25日開會討論今年度疫苗接種計畫，重新檢視國內流行趨勢、疫苗效益及市場供應等因素，建議若經費許可，自108年全面轉換4價流感疫苗，提供民眾更周全保護力。

疾管署副署長羅一鈞表示，將依ACIP的建議研擬方案報上級機關核定。估計從3價疫苗改為4價疫苗，以每年600萬劑計算，將增加新台幣7.9億元支出，目前疫苗基金還有結餘款可彈性調整。

接種疫苗是全球公認最有效益的流感防治措施，羅一鈞說，從民國87年起推動流感疫苗接種計畫，歷年都使用3價流感疫苗。但目前歐、美、英、日等先進國家已全面使用4價或以使用4價為主，世界衛生組織也在去年將流感疫苗組成建議調整以4價為優先。

羅一鈞表示，近年國內外研究也都顯示，使用4價疫苗在避免流感重症與死亡個案比3價更具成本效益。（編輯：陳清芳）1080226