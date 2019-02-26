前期症狀難辨 男染麻疹還出國

衛福部疾管署26日公布，國內新增2名國內感染及1例外籍境外移入麻疹個案，其中一名北部30多歲男性在可傳染期間，有搭機場捷運到桃園機場，並乘坐釜山航空飛往韓國，在當地出疹，回國就醫才確診麻疹。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年2月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）疾管署今天公布，國內新增2名國內感染及1例外籍境外移入麻疹個案。其中北部30餘歲男性發病後因症狀似感冒，仍搭機到韓國釜山遊玩。建議民眾有相關接觸史應自主健康管理。

衛生福利部疾病管制署下午在疫情週報公布3名麻疹個案，包含發病前未出國的北部30多歲男性（案1）和20多歲女性（案2），及今年2月15日由越南入境台灣自助旅遊的外國籍3歲女童（案3）。

3人發病日介於2月12至17日、出疹日介於2月15至22日、分別於20至23日間由醫院通報後確診。目前案1居家隔離中、案2及3住院隔離中。依疾病潛伏期研判案3為越南感染，案1及2的國內感染源則待釐清。

根據疾管署調查，在可傳染期間，北部30餘歲男性在發病至通報間，有搭機場捷運到桃園機場，並搭釜山航空飛往韓國釜山，並在當地出疹，回國就醫才確診麻疹。因麻疹前期症狀和感冒類似，個案沒有警覺可能是麻疹。

案2在可傳染期間則有逛桃園燈會三民燈區；案3的越南入境女童是從胡志明市搭乘越南航空來台，曾到過台北市萬華區、內湖區、士林夜市、新北市九份、十分等景點、也搭高鐵從台北到台中，也曾到逢甲夜市。

衛生單位已掌握3名個案相關接觸者共329人，疾管署副署長羅一鈞下午表示，這些個案可傳染期間有機捷、航班、高鐵等公共場所活動，民眾如曾於相關時段出入相關場所務必提高警覺，自主健康管理18天（自最後接觸日起算）。

民眾一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。因案1曾於就醫通報前赴韓國釜山旅遊，疾管署也已通知韓方掌握相關接觸者。

今年截至目前國內累計23例麻疹確定病例，10例境外移入病例，感染國家為菲律賓及越南各5例，另13例為國內感染（其中7例為境外移入病例的接觸者）。

疾管署提醒，麻疹傳染病力強，二二八連假將至，民眾除了平時應勤洗手、落實咳嗽禮節外，出入公共場所要戴口罩，1981年以後出生的成人因抗體可能衰退，赴麻疹流行地區前可就醫評估MMR疫苗接種需求。（編輯：管中維）1080226