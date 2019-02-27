大福彩銷售不如預期 台彩宣布4/27停售

台彩宣布，大福彩自27日晚間8時5分起停止多期投注及預購服務，並自4月27日晚間8時起停止銷售。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北27日電）台灣彩券原本寄予厚望的大福彩即將下市，台彩宣布，大福彩自今天晚上8時5分起停止多期投注及預購服務，並自4月27日晚間8時起停止銷售，4月27日是最後一期開獎。

大福彩自2015年4月20日上市，發行近4年以來，累積銷售超過新台幣92億元，挹注公益盈餘約23億元，送出的總獎金則超過51億元，超過811萬人次中獎，其中有6人對中頭獎，最高單注獎金高達12.65億元。

台彩表示，「大福彩」遊戲的玩法為40選7，每期開獎時會自01至40的號碼中隨機開出7個獎號和1個特別號，消費者的7個選號如完全對中當期的7個獎號，即得頭獎，如頭獎無人中獎，則累積至次期，其餘獎項則為固定獎金。

台彩預估，今天晚上開獎的大福彩頭彩獎金上看2.3億元，若持續連摃至4月27日且當期頭彩無人中獎，頭獎獎金累積將上看3億元，將重新分配至當期有人中獎的其餘獎項，也就是說，大福彩所有的累積獎金將於4月27日全數送出。

大福彩當年上市時被台彩賦予「天天都有保證億元頭彩」的任務，初上市單期銷售一度超過一億元，不過由於首張頭彩直至連摃75期才開出，雖然頭彩獎金高達12.65億元，但與彩迷的預期相差過大，銷售狀況每況愈下，甚至出現單期銷售不到1000萬元的低潮。

由於銷售量長期低迷，且開賣至今402期僅開出6次頭彩，平均每67期才會開出一次頭彩，台彩在經過一年多的掙扎之後決定壯士斷腕，讓大福彩在開賣滿4年之後正式下市。（編輯：黃國倫）1080227