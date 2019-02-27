新手媽媽乳房硬腫痛 原是乳腺炎惹禍

一名新手媽媽發現乳房有硬塊，且皮膚紅腫疼痛，就醫確診是乳腺炎。成大醫院一般外科醫師黃建璋27日表示，女性只要進入泌乳期，乳腺炎隨時會找上門，特別是在親餵次數或擠奶次數驟減時發生。（成大醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月27日

（中央社記者張榮祥台南27日電）32歲洪姓女子成為新手媽媽後，乳房有天出現硬塊，皮膚紅腫疼痛，到診所拿口服抗生素和止痛藥治療1週後沒效，再到醫院確診是乳腺炎，接受清創引流手術及服藥才治癒。

成功大學醫學院附設醫院一般外科醫師黃建璋今天指出，洪女發現乳房硬塊後，怎麼推也推不散，還越來越腫大，連皮膚也紅腫，相當疼痛，但未發燒；洪女先到診所就醫，口服抗生素和止痛藥，1週後不見成效，才轉診到醫院後接受手術，住院治療2週後出院。

黃建璋表示，文獻統計，乳腺炎發生機率約為2成，其中一半的乳腺炎發生在哺育母乳後4週內；其實，女性只要進入泌乳期，乳腺炎隨時會找上門，特別是在親餵次數或擠奶次數驟減時發生。

乳腺炎大多是乳管阻塞後乳汁蓄積，引發後續發炎腫痛症狀；若誘發細菌感染，將變成乳房膿瘍，就需要外科清創手術治療。

黃建璋說，定時且規律地將乳汁排空，是最佳且最簡單的預防乳腺炎方式，媽媽可親餵寶寶母乳，或用擠奶器、或徒手將乳汁排空。媽媽親餵前可先溫敷乳房，適度且溫柔地按摩，幫助乳房組織放鬆，有益於乳汁的排空。

若出現乳腺炎症狀，經自我照顧12小時至24小時不見起色，或局部的紅、腫、熱、痛等情況加劇，甚至發燒，應立即尋求醫療協助。一般處理是反覆性地以細針抽取膿汁輔助抗生素治療，最後才施以外科清創手術。

不過，有一部分乳腺炎可能和發炎性乳癌有關，若有反覆性的乳腺炎，或久癒不良、甚至皮膚潰瘍等，當事人應諮詢專業醫療團隊，尋求治療。（編輯：吳佳穎）1080227