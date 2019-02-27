養豬場用沼氣發電 解決臭味廢水又賺錢

新合興牧場在豬場內建置沼氣發電設備（圖），將豬糞沼氣變綠電，不僅解決臭味及廢水問題，也將產生的綠電賣給台電公司收購。（瑞助營造提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年2月27日

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）新合興牧場與多方合作在豬場內建置沼氣發電設備，將豬糞沼氣變綠電，不僅解決臭味及廢水問題，也將產生的綠電賣給台電公司，成為南投首座促進環保又可發電的養豬場。

旅美服裝設計師吳季剛的父親、祥圃實業公司董事長吳昆民多年前買下位於南投縣草屯鎮的新合興牧場，由於前任業主經營關係，養豬場散發的臭味及廢水處理遭居民反彈，祥圃實業多次整理仍未明顯改善。

祥圃實業後來得知亞洲氫能公司與逢甲大學合作測試新一代沼氣發電系統「二階段高效厭氧發酵技術」，於是投資建置這套沼氣發電設備，並委由瑞助營造公司設計施工，去年完工進入測試及優化階段，年底順利併聯試運轉，不僅解決養豬臭味及廢水問題，利用沼氣所發電力，也與台電公司簽訂20年購售電能契約。

祥圃實業、瑞助營造今天在南投縣政府舉辦成果發表會，介紹新合興牧場的國內首座以「二階段高效厭氧發酵技術」處理養豬廢水的沼氣發電設備，南投縣副縣長陳正昇、經濟部工業局長呂正華、瑞助營造董事長張正岳、吳昆民等人出席，宣告台灣沼氣發電再進一步。

吳昆民說，新合興牧場飼養約2000頭豬，規模不大，加上當時技術是實驗階段，無實例可循，所以祥圃實業尋找營造廠商過程並不順利，經逢甲大學牽線，與獲得第二屆台中市低碳城市傑出貢獻獎的瑞助營造開啟合作契機，經12次設計圖修改與1年施作，去年完工。

張正岳表示，牧場使用二階段高效厭氧發酵技術，產氣量是傳統三段式廢水處理系統1.25倍以上，預估每年售電收入約新台幣95萬元到100萬元；根據行政院農業委員會調查，全台養豬規模1000頭以下的小型養豬場約占78%，希望藉新合興牧場成功案例，提高國內養豬畜牧場投入沼氣發電意願，瑞助營造也將持續優化製程、降低建置成本，提升產業競爭力。

陳正昇說，透過產、官、學、研多方合作，將過去令人困擾的豬隻排泄物轉為沼氣再生能源，且順利併聯發電，成為養豬業典範，意義非凡，希望藉此達到拋磚引玉效果，吸引更多養豬業者願意為產業及環保盡力，使產業升級、環境更優質。（編輯：翁翠萍）1080227