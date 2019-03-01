轉達教宗問候台灣教友 費洛尼受到熱烈歡迎

第4屆全國聖體大會1日在雲林縣立體育館盛大登場，教宗方濟各特使費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）（前左）出席，副總統陳建仁（右）也與家人一起到場，並向費洛尼致意。中央社記者葉子綱攝 108年3月1日

（中央社記者葉子綱雲林縣1日電）天主教會台灣「第4屆全國聖體大會」今天在雲林縣立體育館盛大登場，教宗方濟各指派特使費洛尼樞機主教出席，轉達問候台灣教友，受到熱烈歡迎。

天主教會台灣主教團主辦、嘉義教區承辦第4屆全國聖體大會，來自全國7個教區上萬名教友熱烈參加，受冊封為天主教會爵士及騎士的副總統陳建仁偕家人與會。

教宗方濟各特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）上午11時抵達設在雲林縣議會的貴賓室，台灣主教團團長洪山川、雲林縣長張麗善等熱烈迎接；在短暫停留後，前往會場主持飯前禱，下午主持感恩聖祭、聖體遊行與降福及閉幕典禮。

在議會短暫休息時，雲林縣長張麗善感謝天主教會在雲林縣舉辦全國聖體大會，讓台灣及世界看見雲林，並贈送雲林在地品牌的台灣咖啡。

費洛尼樞機主教說，人不只有身體，也需要靈魂與心理的滋潤，聖體大會凸顯心靈的重要性，感謝雲林縣政府提供優質場地，讓天主教徒分享心靈的喜悅；費洛尼則贈送教宗紀念徽章並與台灣主教團和張麗善合照。

費洛尼樞機主教在聖體大會的飯前禱之前，先以中文「你好」問候教友們，接著用義大利文致詞，由台灣主教團秘書長陳科當場翻譯，費洛尼樞機主教說，謝謝你們的邀請，感到既高興又榮幸。

他說，不覺得來到外地，而是感覺回到自己的家，我們是一個大家庭，他代表教宗方濟各來到台灣，在出發前，教宗要他轉達向台灣教友們問候且在心靈與大家相通、共融及同在。

嘉義教區辦事處秘書長趙永吉表示，聖體象徵耶穌基督，是天主教會信仰核心及一切的泉源，領受聖體代表紀念耶穌、遵奉天主旨意和奉行聖德，大家在聖體大會共融並體會耶穌基督的慈悲泉源，進而在日常生活中實行且傳播愛與關懷。（編輯：翁翠萍）1080301