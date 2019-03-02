美學生台灣急診臉書瘋傳 華郵撰文介紹台灣健保

（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）美國學生博凱文日前在臉書上分享自己在台灣就醫的經驗，對台灣低廉但品質良好的健保讚不絕口。華盛頓郵報也報導他的臉書內容，介紹台灣快速、低廉且服務良好的健保體系。

現年25歲、正在台灣求學的博凱文（Kevin Bozeat）日前在個人臉書詳述因為身體不適在台灣看病的經驗，他形容是「社會化醫學的恐怖」（horrors of socialized medicine）故事。

這篇臉書引發熱烈回響，連華盛頓郵報也注意到特別撰文報導。博凱文在臉書中說，他在半夜突然感到身體不適，但因為語言不通、美台兩地都沒有健保，擔心看病的費用不敢就醫。但因為情況越來越糟，在台灣室友的協助下到台大醫院掛急診。

博凱文說，他一到醫院馬上就能掛號，操流利英文的醫護人員為他吊點滴、驗血、做超音波檢查，醫師診斷他得了病毒性腸胃炎。在吊完點滴並拿藥後，他就離院返宿舍休息。

最讓他感到難以置信的是拿到帳單的那一刻，因為急診的費用僅80美元，如果他有健保，費用還會更低。若是在美國，沒有健保，大概得花上數千美元。博凱文的臉書已經獲得20萬人轉載。

華盛頓郵報指出，台灣有單一支付衛生體系，由政府控制醫療健保支付，儘管多數服務提供者與醫院都是私人的。在台灣，國內生產總值（GDP）只有約6.1%用於醫療保健；在美國則高達17%，幾乎是其他已開發國家平均值8.8%的2倍。

報導引述美國普林斯頓大學教授鄭宗美（Tsung-Mei Cheng）於「衛生事務」（Health Affairs）期刊的文章指出，台灣於1995年正式啟動單一支付者醫療健保體系，在這個2400萬人口、全球第19大經濟體的國家，約99.9%民眾加入健保體系。

鄭宗美在文章中指出，健保體系提供住院、門診護理、精神保健、處方箋、牙醫護理、中醫、透析與老年日間照護。台灣病患可以自主選擇醫生與醫院，和美國形成鮮明對比，因為美國保險公司與醫療服務提供的選項有限，限制病患就診，也有不同收費。

鄭宗美在接受訪問時舉例說明，台美的醫療保健價格差異。以治療C型肝炎的夏奉寧膜衣錠（Harvoni）為例，台灣一個療程的費用為2132美元，美國平均要價高達3萬2144美元。台灣核磁共振（MRI）檢查成本為288美元，美國則要1119美元。剖腹生產台灣收費1404美元，美國要1萬5106美元。

報導指出，近來美國對台灣健保的興趣大增。鄭宗美日前才向宣布參選2020年總統職務的美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）說明台灣健保體系，她也預計在今天向加州議員介紹全民健保。

鄭宗美表示，人們羨慕台灣健保，因為花費僅美國的1/3。在成本與效益方面，台灣健保表現出色，許多國家希望將台灣模式作為指南。

她也提到，像加拿大或英國這些全民健保體系國家常會發生就醫等候日程過長問題，但台灣卻未遭逢這類問題。她強調台灣和美國醫療體系另一個顯著差異在於，台灣行政成本遠低於美國。

博凱文說，他的發文讓許多美國人感到震驚，特別是收費部分，許多人和他分享高額醫療費用帳單。他說，台灣不如美國富裕，但健保體系花費更少、獲益更多。全民健保可以在台灣實現，也可以在任何有足夠資源的國家進行，需要的只是政治意願與實施計畫。（編輯：徐睿承）1080302