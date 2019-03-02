世衛推免費App 不同音量3數字測聽力

世界衛生組織2019年推出免費手機軟體hearWHO，民眾可下載檢查自己的聽力好壞。（圖取自App Store網頁itunes.apple.com）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電）每年3月3日是「世界聽力日」，為提醒民眾注意聽力損害情況，世界衛生組織今年推出免費手機軟體hearWHO，民眾可以下載檢查自己的聽力好壞。

世界衛生組織（WHO）1日表示，今年「世界聽力日」（World Hearing Day）主題是檢查聽力，提醒民眾早期關注聽力損失重要性，且除了聽力損失風險較高人群如50歲以上成年人，在嘈雜地方工作者及長時間放大音量聽音樂者外，所有人都應檢查自己的聽力。

WHO配合「世界聽力日」推出一個名為hearWHO的免費手機軟體App，使用者測試時需集中注意力傾聽在不同音量下的3個數字，並輸入到手機上，最終會顯示使用者得分並儲存測試結果，讓使用者隨時監控自己的聽力狀態。

如果經常出現耳鳴、經常要求別人重述說話、別人說你講話聲音大、或傾向要提高電視、廣播或音頻設備的音量，就可能需要注意聽力損害問題。

關於聽力損失的程度，WHO說明，輕微損失者在餐廳等嘈雜的地方可能難以交談、中度聽力損失者則是不提高聲音難以正常交談、聽力嚴重損失者甚至聽不到耳邊的聲音。

現代人經常戴著耳機聽音樂，WHO表示這可能會加劇聽力損失風險，耳機若以最大音量的95%連續收聽5分鐘聽力就會受損，建議民眾為保護聽力，應儘量降低音量，並應注意隔一段時間休息一下，如有任何耳部問題，請立即就醫並檢查所服用的藥物是否會影響聽力，並定期檢查聽力。

WHO估計，2050年全球將有超過9億人會出現致殘性的聽力喪失，聽力損失每年約造成7500億美元醫療照護方面支出。（編輯：施燕飛）1080302