黃向羣：充分發揮北農功能 加強議會溝通

今年2月剛接任北農董事長的黃向羣接受中央社專訪時表示，外界對北農業務是一知半解，以為北農包山包海，但北農其實只是農產交易平台，非常單純。中央社記者王飛華攝 108年3月3日

專訪北農董事長黃向羣（一）（中央社記者劉建邦台北3日電）走進北農董事長辦公室，擺滿祝賀花籃，看得出黃向羣的好人緣，雖是議員出身，但對北農業務已瞭若指掌。他說，上任後每天戰戰兢兢，目標是充分發揮北農功能，與議會多溝通。

台北農產運銷公司過去爭議不少，常受到外界關注，像是去年春節過後連休假造成菜價波動、前任總經理吳音寧不去議會備詢等。

今年2月剛接任北農董事長黃向羣接受中央社專訪時說，外界對北農業務是一知半解，以為北農是包山包海，但北農只是農產交易平台，非常單純。

前總經理吳音寧任內爭議之一，就是不到台北市議會備詢。黃向羣說，他一定會到議會備詢，希望能讓北農業務更加順遂，跟許多議員有「老同事」情誼，溝通應該沒問題，對外界關心的問題，應該要及早溝通，多多溝通說明。

黃向羣指出，北農跟北市府應該是共存共榮關係，雙方不應該出現歧異，若有問題會盡快向市府、議會與外界加以說明。

北農股份，農委會與北市府股權各占22.76%（官股比例共45.52%）、各級農會占24.81%股份、台灣省青果運銷合作社占9.48%、農產品販運商及其他占20.19%。

黃向羣說，北農股份包含台北市政府、農委會、農會系統等，北農是依公司法成立，雖是民營公司也是公用事業，又是非營利，對消費端、產銷端都有責任。北農並非民間百分百持股，不可能由董事長或總經理說了算。

外界或許認為有可能有黑手介入，影響農產品價格。黃向羣指出，北農有最先進的拍賣資訊系統，宗旨是公平、公開、公正，絕對可以保障承銷人、農民及消費者權益。

雖然才接任董事長不久，但對相關業務，黃向羣已瞭若指掌。他說，北農身為北部最大農產品供需平台，外界期望高，他也坦言要兼顧農民、承銷人、消費端權益的平衡點，其實不是件簡單的事。

黃向羣表示，北農每天蔬果進貨量超過10萬件，約2000噸蔬果交易量，要讓農產品均價有些許困難，又要考慮天災等狀況是否會影響蔬果價格，但他強調一定會以公平、公正、公開的作法，保障農民、承銷人及消費者權益，充分發揮北農的功能。

被問到第一果菜批發市場改建案時，黃向羣說，當前幾任市長提出改建案想法，因當時卡在協調攤商，進而停擺，市長柯文哲上任後積極推動改建案，除編列大筆預算外，也順利在台北市議會通過，相信北市府、北農一定會好好執行改建案。

比較令人擔憂的是改建案的中繼市場，黃向羣指出，因中繼市場占地比原有市場小，如何安置攤商和協調承銷人可使用的空間，變成考驗，這部分北市府、議會、北農必須跟承銷人、攤商等好好討論。他身為北農董事長責無旁貸，願意努力協調。

至於前總經理吳音寧曾提出批發市場改建案版本。黃向羣表示，他屬於「開發派」，會希望改建案的容積率可蓋滿來好好利用，前總經理是以使用者為出發點，但他認為，若批發市場改建後有更多容積率，應該要善用。

被問到平時的紓壓方式。黃向羣笑著說，自己喜歡養魚，跟家人種種蔬果，培養與家人間的親密關係。（編輯：李亨山）1080303