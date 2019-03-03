黃向羣盼北農沒有政治 只有民生

今年2月間剛接任台北農產運銷公司董事長的黃向羣表示，他上任後，如何不讓承銷人、生產端、消費端權益受損，就是努力的目標，並指出希望北農「沒有政治，只有單純民生議題」。中央社記者王飛華攝 108年3月3日

專訪北農董事長黃向羣（三）（中央社記者劉建邦、黃麗芸台北3日電）北農董事長黃向羣說，接任後就是「忠於事」，現階段是做好北農工作，不讓承銷人、農民權益受損是他努力目標；他希望北農「沒有政治，只有單純民生議題」。

今年2月間剛接任台北農產運銷公司董事長的黃向羣是由北市府推派，外界好奇他是否成為白綠橋梁。黃向羣接受中央社專訪時表示，他擔任董事長其實很單純，是因為台北市長柯文哲看得起一位未連任的市議員。

黃向羣說，身為民進黨黨員，他會希望白綠合作，但這不是他可決定，對於下屆總統選舉，當然希望民進黨可連任，但未來時勢如何變化，這問題層次很高，不是他可左右，做好目前工作才是最重要。

黃向羣表示，他接任董事長後，如何不讓承銷人、生產端、消費端的權益受損，就是努力的目標，並指出希望北農「沒有政治，只有單純民生議題」。

回顧如何接任董事長職務，黃向羣說，柯文哲曾跟他提，若市長連任後會找他幫忙，他當然說好，「但一開始以為是官話」，柯文哲去年底確定連任後，後續發布市府成員，發現名單上沒他。

他笑稱，當時以為「可能沒了」，但事後友人通知，提及柯文哲要找他擔任北農董事長。

黃向羣說，擔任董事長後，要了解學習地方很多，會誠惶誠恐面對之後業務。

黃向羣指出，其實政治不是非藍即綠，可多比較，但政黨是比較能擔起政治責任，柯文哲能吸引年輕選票，對現有政治也有鞭策作用，藍綠都要警惕，年輕人期待政治出現第三股力量。

去年九合一選舉白綠分手，包含民進黨籍前台北市副市長陳景峻、民政局長藍世聰等人因力挺柯文哲，而惹出恐遭黨紀處分爭議。

黃向羣坦言，自己曾想過這個問題，陳景峻、藍世聰等人因輔選柯文哲而被外界責罵，支持者都認為民進黨員為何要幫非黨內同志助選，但他認為柯的特色就是「不會為難人」。

他指出，柯文哲不會利用對方黨籍做文章，更不會因在北市府服務，就必須要為柯達成某種任務，他目前就是「忠於事」，做好北農工作，並笑稱最後一刻才會決定是否輔選。

至於柯文哲近期常點名批評民進黨新潮流，黃向羣說，他不清楚柯為何對派系有興趣，更不瞭解為何有派系對柯要指指點點，其實不管是監督者或行政單位，本於職權就是要說清楚政策，而不是攻擊他人問政。

黃向羣也建議柯文哲對外講話時，應該把論述講清楚。他笑稱，柯文哲幕僚有時也不太懂柯的表達方式，還是希望柯要表達清楚。

對於外界把他歸為是行政院長蘇貞昌力挺的人。黃向羣說，外界很容易把一個人歸納到什麼樣派系出身，對他而言，這些說法都太抬愛了。

黃向羣回歸北農議題說，北農主要收入是停車場、管理費、冷藏費，但卻不賺錢，還是要仰賴北市府協助。他重申，希望北農「沒有政治，只有單純民生議題」，未來一定會讓生產者、供應商、承銷商與消費者獲得最優質專業的服務。（編輯：李亨山）1080303